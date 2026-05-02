Falsa alarma en el AICM: Autoridades revisan avión de Viva Aerobús tras amenaza de bomba

Este sábado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) vivió momentos de tensión, tras recibir una alerta por una amenaza de bomba en un avión de la aerolínea Viva Aerobús, ubicado en la Terminal 1.

Tras una exhaustiva revisión se descartó la presencia de algún objeto explosivo.

Despliegue de seguridad y revisión de la aeronave

La falsa alarma provocó que autoridades aeroportuarias activaran los protocolos de seguridad y llevaran a cabo la inspección de la aeronave y del equipaje.

“Personal de seguridad AVSEC del aeropuerto y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria a través de elementos del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), en coordinación con la Comandancia General del AICM, llevaron a cabo la revisión de la aeronave y del equipaje, conforme a los protocolos de actuación autorizados, sin que encontraran indicios de presencia de algún artefacto explosivo”.

¿Qué vuelo fue afectado por la alerta?

Por su parte, la aerolínea Viva Aerobús informó que el reporte se recibió cuando la aeronave con matrícula XA-VBM y procedente de Cancún, se preparaba para cubrir el vuelo VB1104 con destino a Mérida, Yucatán.

Una vez concluida la revisión, las autoridades autorizaron reanudar la operación en plataforma y la tripulación inició el abordaje.

El vuelo VB1104 partió con normalidad rumbo a su destino.

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