José Woldenberg advierte que la reforma electoral es “del gobierno para el gobierno”

José Woldenberg, escritor, analista y expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) habló en entrevista con Carlos Loret de Mola sobre su libro “Ansiolíticos. Miscelánea crítica de la vida pública” y dijo que la reforma electoral está hecha “del gobierno para el gobierno”, por una comisión nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum e integrada por personas de su entorno sin convocar oposiciones que siempre han sido el motor del cambio democrático al responder sus reclamos.

¿Qué advierte Woldenberg sobre la reforma electoral?

“Hay que recordar que el avance en esta materia, en materia electoral, en materia democrática, las oposiciones fueron el estímulo… creo que se están equivocando porque además hay una cosa, los humores públicos son cambiantes y lo que hoy le puede convenir a la mayoría, esa mayoría mañana puede ser minoría”. — José Woldenberg, expresidente del IFE

Woldenberg mencionó que pasamos de una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerció su independencia a una que prácticamente esta alienada con el oficialismo, a un Congreso donde la diversidad política estaba obligada a negociar, hablar y escucharse a una composición que violando las normas constitucionales, que tiene mayoría calificada de la coalición gobernante que al parecer no escucha organizaciones autónomas que continúan desapareciendo a través de una concentración de facultades en el Ejecutivo.

¿Qué señala sobre el sistema democrático actual?

El expresidente del IFE señaló que a través de los años se construyó un auténtico sistema electoral, se vivió una división de poderes sobre todo en la SCJN pero actualmente nos encontramos en una transición de manera autoritaria, algo documentado en el libro que llega en medio de la coyuntura de la nueva reforma electoral que está presentando el régimen basado en dos temas centrales; que se les dé menos dinero a los partidos políticos; y que se recorten los plurinominales.

