Cámara de Diputados analizará la reforma electoral con pluralidad y apertura: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que en San Lázaro en el análisis de la Reforma Electoral, se actuará con apertura y pluralidad.

¿Cómo será el proceso de diálogo en San Lázaro?

Además, recibirá propuestas de personas y organizaciones, y escuchará a los consejeros electorales una vez que sea recibida.

“La Cámara de Diputados, en este caso la mayoría legislativa, actuará con apertura y, como siempre lo ha hecho en otras reformas, recibirá propuestas de personas, organizaciones externas a la Cámara. No tiene inconveniente en recibirlos y dialogar con ellos cuando llegue el momento procesal oportuno. No ha llegado nada”, indicó.

¿Qué se espera de la reunión en Palacio Nacional?

En entrevista, Monreal Ávila apuntó aún no tienen nada, ya que no hay ningún documento o proyecto escrito que les diga en qué consisten las probables propuestas de reforma constitucional y legal.

Señaló que este miércoles es clave porque asistirán a Palacio Nacional donde fueron invitados los dos coordinadores de la mayoría en las Cámaras, a estar presentes en la reunión con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la Comisión sobre la Reforma Electoral.

Subrayó que en este espacio se presentarán las conclusiones o propuestas de reforma electoral y establecer los plazos de presentación de la iniciativa.

Expresó su respeto a Pablo Gómez, quien encabeza la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, por su historia y coherencia.

“Tiene mucho conocimiento. Creo que ha participado en todas las reformas electorales últimas, desde el 77. Entonces, sí tiene capacidad jurídica y conocimiento histórico de todas las reformas”, anotó… Ricardo Monreal informó que reunión la plenaria de Morena será el 31 de enero y asistirán funcionarios y la dirigente nacional del partido.

