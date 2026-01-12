Todos podrán opinar sobre la reforma electoral, aunque no nos guste: Gutiérrez Luna

Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena y vicepresidente de la Cámara de Diputados afirmó que el debate de la reforma electoral será abierto FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Todos podrán hablar sobre la reforma electoral, aunque no nos guste lo que digan, afirmó Sergio Gutiérrez Luna

“No se trata de cancelar voces, pero sí de señalar la conducta y directriz de algunas voces que pretenden tener autoridad en algunos temas”, señaló el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien en días pasados tuvo un intercambio de palabras con el expresidente consejero del INE, Lorenzo Córdova a quien señaló de “mentiroso, porque lo es, dado que, en 2015, 2018 y 2021, él como integrante del INE votó por las fórmulas que establece la Constitución en la ley para asignación de diputados”.

Dice el vicepresidente de la Cámara de Diputados @Sergeluna_S que hay que esperar a que se presente la propuesta a la #ReformaElectoral, dado que ya hay personas que están en contra o a favor, pero "todavía no hay nada. No tenemos una propuesta concreta. No sabemos los detalles o… pic.twitter.com/aPOmqO3gFW — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 12, 2026

¿Habrá límites al debate de la reforma electoral?

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el también vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que cuando se inicie el debate de la reforma electoral “todos pueden hablar… eso ha sucedido y seguirá sucediendo, podrá no gustarnos o no lo que digamos”, luego de tener un intercambio e palabras con el expresidente consejero del INE, Lorenzó Córdova.

Detalló que los diputados de Morena tienen mayoría parlamentaria ganada con la presentación del Plan C, por lo que recordó “al debate de la reforma todavía no llegamos”.

¿Qué papel jugará Morena y la oposición en la discusión?

Sobre el tema al que hizo referencia la diputada morenista Adela Jiménez, Gutiérrez Luna dijo que “es algo normal”, querer saber cuánto cobraron los catedráticos y autores de libro “Ciro Murayama, Lorenzo Córdova, María Marván”, pues señaló “yo veo a muchos de ellos como de verdad activistas que tienen una línea, una estrategia contra Morena”.

Recordó que en la visión de propuesta es la Comisión Presidencial la que se encuentra en la revisión de la misma y a partir de su presentación se abrirá el diálogo con los partidos de oposición y ver qué puntos pueden tener acuerdos.

De entrada, dijo que “hay un buen ánimo de construir una reforma electoral que sí modernice, que sí sea más eficaz, que atienda a la representación” y que “el debate que estará sobre la mesa tendrá opiniones de todo tipo”.