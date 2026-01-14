Preinscripciones Secundaria en CDMX: ¿Promedio bajo? Así asignará la SEP los lugares para el ciclo 2026-2027

Preinscripciones 2026: El promedio obtenido en la primaria es el factor decisivo para que la SEP otorgue los primeros lugares en las secundarias más solicitadas de la CDMX.

¿Es suficiente el promedio de tu hijo para quedarse en una escuela? Con el arranque de las preinscripciones de secundaria en CDMX, miles de padres de familia se enfrentan a la realidad de los criterios de asignación para el ciclo escolar 2026-2027. Aunque el trámite es el mismo para todos, la SEP tiene un filtro de selección donde el promedio final determina quiénes entran a los planteles con mayor demanda. Si te preocupa que un promedio bajo pueda dejar a tu hijo sin su primera opción, es muy importante que entiendas cómo se reparten los lugares y qué otros factores inclinarán la balanza durante este proceso.

¿Cuándo son las preinscripciones para secundaria en CDMX?

La preinscripción para estudiantes que ingresan a primer grado de secundaria estará abierta en línea del 13 de enero al 27 de febrero de 2026, siguiendo el calendario según la inicial del primer apellido.

¿Cómo asigna la SEP los lugares en secundaria?

El proceso de asignación consiste en dos etapas de evaluación que los padres, madres o tutores deben conocer antes de hacer la preinscripción en el portal de la AEFCM.

En la primera etapa de asignación de lugares, el promedio final obtenido en el certificado de primaria es el factor principal para distribuir el 15% de los espacios disponibles en todas las escuelas, por lo que la probabilidad de conseguir un lugar en la escuela de primera preferencia dependerá mucho de la calificación del estudiante.

En la segunda etapa, se asigna el 85% restante de los lugares bajo criterios como si el aspirante tiene hermanos inscritos en primero o segundo grado en la escuela solicitada como primera opción, además de validar el domicilio registrado y la edad del menor.

Requisitos de preinscripción a secundaria en CDMX

Para inscribir a tu hijo o hija en secundaria general o técnica, debe tener menos de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. En el caso de Telesecundaria o Centros de Atención Múltiple (CAM), la edad límite es hasta los 16 años, además:

CURP del estudiante y, de ser el caso, de los hermanos que ya estén inscritos en la misma escuela.

Cinco opciones de escuelas de tu preferencia.

Dos correos electrónicos personales y vigentes del padre, madre o tutor para recibir notificaciones.

Un número telefónico de contacto.

¿Cómo hacer la preinscripción en línea de secundaria?

Para hacer el registro, entra al portal de la AEFCM. Antes de terminar, asegúrate de seguir estas recomendaciones:

Identifica correctamente si la escuela es General, Técnica o Telesecundaria, ya que los códigos (OP) cambian aunque tengan el mismo número.

Si no conoces la clave de la escuela (CCT), puedes buscarla en el Directorio de Escuelas Públicas de la CDMX .

. Al terminar, el sistema generará un documento con el Folio y la OP. Es indispensable imprimirlo o guardarlo, ya que sin estos datos no podrás consultar los resultados más adelante.

