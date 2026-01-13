Primer megapuente SEP 2026: ¿Por qué no habrá clases MEDIA SEMANA tras el regreso de vacaciones?

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán el primer megapuente de 2026. El lunes 2 de febrero se suspenden labores por el Aniversario de la Constitución, sumándose al descanso del viernes previo.

El regreso a clases tras las vacaciones de invierno llegó con una sorpresa en el calendario de la SEP: el primer megapuente de 2026. Aunque apenas se están retomando las clases, los alumnos de educación básica podrán disfrutar de un ‘combo’ de cuatro días de descanso que inicia el viernes 30 de enero, permitiendo que las actividades se normalicen hasta el martes 3 de febrero.

Se trata de media semana sin clases debido a la coincidencia de dos fechas muy importantes. Primero, el cierre de enero con la sesión del Consejo Técnico Escolar y, posteriormente, el feriado oficial del lunes 2 de febrero (recorrido por el Aniversario de la Constitución). Esta combinación fragmenta los días hábiles, dejando tanto la última semana de enero como la primera de febrero con solo cuatro días de asistencia obligatoria.

¿Cuáles son los puentes del ciclo escolar 2025-2026?

Tomando en cuenta las sesiones restantes del Consejo Técnico Escolar, los días de descanso para lo que queda del ciclo son:

Viernes 27 de febrero

Viernes 27 de marzo

Viernes 29 de mayo

Viernes 26 de junio

¿Qué días son feriados en 2026?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación y el calendario SEP, estos son los días en que se suspenderán actividades escolares por fechas conmemorativas:

Lunes 2 de febrero: Aniversario de la Constitución.

Lunes 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Martes 5 de mayo: Batalla de Puebla.

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro.

