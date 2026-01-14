Beca Rita Cetina 2026: SEP confirma a los alumnos de primaria que quedan fuera del registro de enero

Los alumnos de primero a tercer grado de primaria no podrán realizar su registro a la Beca Rita Cetina en enero 2026.

Tras el inicio de la entrega de tarjetas en secundaria, la SEP confirmó que el registro para la Beca Rita Cetina en primaria 2026 será escalonado. Esto significa que miles de estudiantes de nivel básico quedarán fuera del proceso de inscripción de enero.

¿Cuándo será el registro para la Beca Rita Cetina para primaria?

De acuerdo con Mario Delgado, titular de la SEP, el registro para la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria se llevará a cabo durante enero y septiembre de 2026.

¿Quiénes se registran primero a la Beca Rita Cetina?

Los primeros alumnos que podrán registrarse este mes de enero de 2026 serán solo los de cuarto, quinto y sexto grado de primaria.

Alumnos que se quedan fuera del registro de enero 2026

Padres de familia con hijos en primero, segundo y tercer grado de primaria deberán esperar hasta septiembre de 2026, una vez que haya comenzado el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cómo puedo inscribir a mi hijo de primaria a la Beca Rita Cetina?

Para realizar la inscripción de tu hijo, deberás entrar a la página de la Beca Rita Cetina durante el periodo que le corresponda a su grado escolar. El proceso es totalmente en línea y consiste en vincular los datos del alumno con la Cuenta Llave del tutor, cargando la documentación requerida como identificación oficial, comprobante de domicilio y la CURP del estudiante.

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina para primaria?

El apoyo de la beca llegará como un recurso para útiles y uniformes escolares, aunque aún no está determinado el monto.