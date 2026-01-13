Preinscripciones SEP 2026-2027 en CDMX: Calendario por apellido, fechas y requisitos

A partir de este martes 13 de enero, inicia el proceso de preinscripciones en la CDMX para el ciclo escolar 2026-2027. La Secretaría de Educación Pública (SEP) habilitó el registro digital para los estudiantes que ingresan a preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas de la capital. El calendario oficial funciona según la letra inicial del primer apellido, por lo que te compartimos las fechas exactas, los requisitos y todo lo que necesitas saber para asegurar el lugar de tus hijos.

Calendario de Preinscripciones en CDMX 2026

Las autoridades determinaron un orden de preinscripción similar a los programas del Bienestar: por medio de la inicial del primer apellido del aspirante. Es muy importante respetar este orden, aunque el sistema permitirá registros extemporáneos antes del cierre del periodo.

Fechas preinscripciones enero 2026

A y B: Del martes 13 al jueves 15.

C: Viernes 16, lunes 19 y martes 20.

D, E y F: Del miércoles 21 al viernes 23.

G: Del lunes 26 al miércoles 28.

H, I, J y K: Jueves 29 y viernes 30.

Fechas preinscripciones febrero 2026

L: Del martes 3 al jueves 5.

M: Viernes 6, lunes 9 y martes 10.

N, Ñ, O y P: Del miércoles 11 al viernes 13.

Q, R, S y T: Del lunes 16 al viernes 20.

U, V, W, X, Y y Z: Del lunes 23 al viernes 27.

Las preinscripciones en CDMX serán por orden alfabético del 13 de enero al 27 de febrero. Consulta qué día le corresponde a la inicial del primer apellido de tu hijo para el ciclo escolar 2026-2027 Ampliar

Requisitos de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria

CURP del alumno.

Nombre y clave (CCT) de tres opciones de escuelas de tu preferencia (en secundaria se piden cinco opciones).

Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor.

Un número telefónico de contacto vigente.

Datos de hermanos: En caso de tener hermanos inscritos en la escuela solicitada como primera opción, deberás contar con su CURP para registrarlo en el sistema.

Edad requerida para la preinscripción en CDMX 2026

Preescolar: Contar con 4 años cumplidos para ingresar a segundo grado y 5 años para tercer grado.

Contar con 4 años cumplidos para ingresar a segundo grado y 5 años para tercer grado. Primaria: Contar con 6 años cumplidos al 31 de diciembre.

Contar con 6 años cumplidos al 31 de diciembre. Secundaria: Contar con menos de 15 años para secundaria general o técnica, y menos de 16 años para telesecundaria.