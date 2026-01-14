Fraude digital: Alertan por nueva modalidad de robo de datos bancarios con el gancho de Netflix

En la era digital, los delincuentes no descansan y ahora han puesto la mira en uno de los servicios de streaming favoritos de los mexicanos. Mantenernos informados no solo protege nuestro entretenimiento, sino también la seguridad de nuestro dinero y nuestra identidad, por eso hoy te contamos cómo evitar caer en la red de los estafadores.

Esta estafa de Netflix utiliza logotipos oficiales y un lenguaje que parece muy real, lo que hace que muchas personas caigan en la trampa. Al dar clic en los enlaces que vienen en esos mensajes, eres dirigido a una página falsa donde te piden actualizar tus datos de pago, entregando así tus números de tarjeta y claves bancarias a los criminales.

¿Cuál es la estafa con Netflix?

La dinámica de esta estafa de Netflix consiste en el envío de un correo electrónico (conocido como phishing) que alerta sobre la supuesta suspensión de tu cuenta. El mensaje incluye un botón que dice “Actualizar información de pago”.

Al presionarlo, llegas a un sitio web clonado que luce idéntico al portal oficial. Ahí, los delincuentes capturan tu nombre, dirección y, lo más grave, los datos de tu tarjeta de crédito o débito para realizar cargos no autorizados o vaciar tus cuentas.

¿Por qué es importante conocer este tipo de estafas?

Es fundamental estar al tanto de la estafa de Netflix porque el robo de datos no solo afecta tu bolsillo de forma inmediata con cargos fraudulentos. Una vez que los criminales tienen tu información, pueden venderla en el mercado negro digital o utilizarla para el robo de identidad, comprometiendo tu historial crediticio y causándote problemas legales y financieros que pueden tardar meses en resolverse.

En México, este tipo de fraudes ha crecido exponencialmente, por lo que la prevención es nuestra mejor defensa.

¿Cómo prevenirse ante estos fraudes?

Para no ser una víctima más de la estafa de Netflix, sigue estas recomendaciones básicas pero efectivas:

Desconfía de los enlaces externos: Si recibes un correo sospechoso, no des clic en ningún botón. Mejor abre directamente la aplicación de Netflix en tu celular o escribe la dirección oficial en tu navegador para revisar el estatus de tu cuenta.

Revisa el remitente: Los correos oficiales de la plataforma siempre provienen de dominios como Netflix.com Si ves una dirección extraña con números o letras al azar, bórralo de inmediato.

Activa la verificación en dos pasos: Siempre que sea posible, protege tus cuentas bancarias y de servicios con filtros de seguridad extra que lleguen a tu teléfono móvil.

No compartas datos bancarios por mensaje: Recuerda que ninguna empresa seria te pedirá tus claves o números de tarjeta completos a través de un SMS o un correo electrónico alarmista.

Mantente alerta y no permitas que la estafa de Netflix arruine tu fin de semana de maratón.

