Testamento y Escritura: El escudo legal que necesitas ante el despojo y los fraudes inmobiliarios

Si crees que con un contrato privado o con una firma en la cafetería ya eres dueño de tu casa, solo el 6% de los mexicanos tiene testamento, los fraudes inmobiliarios están disparados: los intentos en internet crecieron un 70% este año, y tan solo en la CDMX ya se acumulan más de 20 mil denuncias por despojo.

En temas de patrimonio, la única protección real es la escritura notarial. Martha Debayle platicó con Eugenio Castañeda, notario 211 de la CDMX sobre cómo blindarte, evitar pleitos familiares y por qué firmar ante notario no es un gasto, sino el mejor seguro legal para tu casa.

Compré mi casa con un contrato privado y no la escrituré; ¿Qué hago?

Legalmente no eres propietaria o propietario. Un contrato privado no transfiere la propiedad.

Según el Notario Eugenio Castañeda, si compraste una casa o departamento y nunca formalizaste la operación ante notario ni inscribiste la escritura en el Registro Público de la Propiedad, otra persona podría escriturar antes que tú y perderías la prioridad jurídica.

Para regularizar y blindar tu propiedad, debes: iniciar un proceso de escrituración extemporánea, pagar los impuestos correspondientes y firmar ante notario para darle validez legal total a la operación.

Si tu casa no está escriturada, eres extremadamente vulnerable a los fraudes inmobiliarios y al despojo, ya que no tienes la prueba plena de que eres la dueña ante la ley.

Fraudes Inmobiliarios: Tu escritura es el único escudo

Ante el aumento de fraudes inmobiliarios y despojos en la capital, la escritura inscrita se convierte en tu mejor defensa.

Para evitar que alguien venda tu casa con documentos falsificados o que te la despoje (lo que ha generado más de 20 mil denuncias en CDMX), el Notario Castañeda recomienda:

Verifica la Inscripción: Asegúrate de que tu escritura esté debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Si no está registrada, no le puedes oponer la propiedad a terceros. Actualiza tus Datos: Mantén tu información al día en el folio real de tu inmueble. Activa Alertas: Solicita alertas inmobiliarias para que te notifiquen inmediatamente si alguien intenta realizar cualquier movimiento legal sobre tu propiedad.

La escritura notarial es, literalmente, el escudo legal que te permite presentar una denuncia penal por despojo y solicitar un juicio civil para la recuperación de posesión si alguien intenta ocuparla ilegalmente.

Testamento vs. Donación: ¿Qué es mejor para heredar mi casa?

Para evitarle a tu familia los problemas de un juicio y repartición de bienes, tienes dos caminos, pero uno es más sencillo.

La opción más común y recomendada es el Testamento Notarial. Con él, mantienes el control y dominio total de tu propiedad mientras vivas y aseguras que tu hija (o heredero) la reciba sin pleitos.

La Donación en vida transfiere la propiedad ahora, pero tú pierdes el dominio. Aunque puedes reservarte un usufructo vitalicio (el derecho a usar y disfrutar la casa durante tu vida, aunque ya no seas la dueña), la donación suele ser un trámite más costoso y menos flexible que el testamento.

El testamento notarial sigue siendo la opción más común y recomendada, ya que te da seguridad mientras vives y le ahorra a tus herederos tiempo, dinero y pleitos con un trámite de repartición mucho más rápido que un juicio intestamentario. ¡Recuerda que solo el 6% de la población nacional tiene este documento!