Accidente del Tren Interoceánico: Víctima revela detalles del impacto y estado de la demanda ante FGR

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Juan Manuel Iglesias, víctima del accidente del Tren Interoceánico, dijo que la demanda que presento ante la Fiscalía General de la República (FGR) va en curso, todavía se están integrando algunos temas con acompañamiento y veracidad en la investigación para que la integración de las carpetas sea de manera transparente y legal.

¿Cómo ha sido el acompañamiento del Gobierno?

Iglesia comentó que el acompañamiento del Gobierno ha sido excepcional porque, aunque tardaron en comunicarse con ellos tres días después del accidente y se encontraban en un hospital que carecía de cosas básicas les brindó alojamiento en un hotel, alimento y cuidado.

“A los pocos minutos de haber tomado el tren, escuchamos como un jalón fuerte y de ahí vueltas y oscuridad, porque se desconectó el tren y ya no teníamos luz adentro del vagón. Y el vagón donde viajaba mi esposa, mi hijo y yo fue el que cayó en el principio… creo que como dos vueltas dimos en el aire y de ahí caímos. El golpe fue fuerte y seco en el piso, todos los asientos y las cosas que se llevaban en el portaequipaje nos golpearon”. — Juan Manuel Iglesias, víctima del accidente del Tren Interoceánico

¿Qué ocurrió después del accidente y cuál es el estado de salud?

La víctima del accidente del Tren Interoceánico mencionó que después del accidente pasaron entre treinta o cuarenta minutos después para que los lugareños se acercaran a ayudarlos, luego llegó la Guardia Nacional, Marina y los equipos de rescate.

Comentó que hoy después doce días, su hijo tiene una operación en el fémur, en el brazo derecho y una cicatriz en la cabeza de 18 puntos; su esposa un esguince en una de las cervicales de primer grado; y él un esguince de tercer grado en el pie derecho.

“Gracias a Dios ya estamos, estamos los tres recuperándonos. Ya en el paso de la recuperación, rehabilitación de los dolores y de las cosas que tenemos que ejercitar de nuevo para tomar movilidad”. — Juan Manuel Iglesias, víctima del accidente del Tren Interoceánico

