Sheinbaum viaja a Oaxaca tras descarrilamiento Tren Interoceánico y pide no especular

Atención a las víctimas y el esclarecimeinto de los hechos son dos de las prioridades a atender por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, afirmó la mandataria mexicana.

Con el objetivo de dialogar directamente con las víctimas y sus familiares tras el descarrilamiento Tren Interoceánico, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este lunes viajará a Oaxaca.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la atención al accidente se dividirá en tres ejes, destacando que el primero es la atención inmediata a las personas afectadas.

“Garantizar número uno: la atención a las víctimas y a sus familiares, lo primero, para ello está la Secretaría Marina, está Alejandro Schvarvch en el lugar, el director del Bienestar, Zoé Robledo el director del IMSS está allá también, el equipo del ISSSTE y más tarde yo voy a trasladar para allá hablar con las familias”.

Sheinbaum salió de la Ciudad de México poco antes de las 11:00 horas para trasladarse a la zona del accidente.

¿Qué se hará para esclarecer el accidente?

La presidenta indicó que el segundo eje será una investigación profunda con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), que incluirá el análisis de la caja negra del tren.

“Esclarecer… para ello hay dos instituciones, la primera es la Fiscalía General de la República, también participa la Fiscalía estatal, haciendo todos los peritajes con todas las cadenas de custodia que se requieren”.

Detalló que desde el domingo se movilizó también la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario para realizar los peritajes técnicos correspondientes.

¿Habrá responsables por el descarrilamiento?

Sheinbaum evitó responder directamente a las críticas de la oposición y subrayó que, de encontrarse responsables, se actuará conforme a la ley.

“Lo más importante, como he dicho primero las víctimas, apoyar a los familiares… lo segundo es esclarecer con rigor qué llevó a este accidente… y si hay responsables, pues la justicia que lleve esclarecimiento”.

¿Las vías estaban en mal estado?

Tras la difusión de un video en redes sociales que sugiere que el tren circulaba a alta velocidad, la presidenta pidió no especular y esperar los resultados oficiales de la investigación.

Previamente, el secretario de Marina, Raymundo Morales, aseguró que no hubo fallas en las vías y explicó que antes de la salida del tren se realizó una inspección con un vehículo especializado tipo High Rail, utilizado para verificar condiciones estructurales y descartar obstáculos.

“En esta ocasión la exploradora informó que las vías se encontraban en condiciones operativas para circular el tren, ese procedimiento es clave”.

Finalmente, Sheinbaum Pardo evitó responder de manera directa al llamado del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien pidió pausar y auditar las obras ferroviarias, y sostuvo que existe plena responsabilidad en la construcción y operación de los proyectos ferroviarios del país.

