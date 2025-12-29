Descarrilamiento del Tren Interoceánico es resultado de la improvisación de Morena: Manuel Añorve

El senador priista, Manuel Añorve recordó que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador construyó “mal y con prisas” sus obras emblemáticas, en las que —dijo— involucró a hijos y familiares. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, lamentó la pérdida de 13 vidas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, hecho que calificó como “una tragedia consecuencia de la improvisación de Morena”.

En entrevista para el espacio radiofónico “Así las Cosas”, con Verónica Méndez, en ausencia de Carlos Loret de Mola, el legislador recordó que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador construyó “mal y con prisas” sus obras emblemáticas, en las que —dijo— involucró a hijos y familiares.

¿Qué papel tuvo Gonzalo López Beltrán?

Añorve cuestionó directamente la participación de Gonzalo López Beltrán, quien fungió como asesor honorífico del proyecto ferroviario, al preguntar:“¿Qué hizo Gonzalo López Beltrán como asesor honorífico del Tren Interoceánico?”

Afirmó que el principal problema de estos proyectos es la falta de supervisión, al advertir que existen “obras sin pruebas, contratos inflados y cero rendición de cuentas porque todo lo ocultan”.

¿Por qué critica la participación de la Marina?

El senador priista recordó que, si bien la Secretaría de Marina tiene atribuciones constitucionales, durante el sexenio pasado fue convertida en “todóloga”, desplazando —según dijo— a personal técnico especializado.

“En México hay gente capacitada para este tipo de obras, pero se optó por la improvisación”, reprochó.

Comparaciones con otras obras federales

Añorve sumó el descarrilamiento del Tren Interoceánico a otros proyectos emblemáticos, como el Tren Maya, cuyo primer incidente —dijo— no se quiso reconocer como descarrilamiento; el AIFA, con bajo número de vuelos; una refinería que “no refina” y una aerolínea que “le cuesta al erario”.

Exigen investigación independiente

Por todo ello, el líder del PRI en el Senado exigió una investigación independiente y técnica para deslindar responsabilidades y que se aclare el papel de los asesores involucrados en la obra.

Finalmente, aclaró que su partido no está en contra del desarrollo ferroviario del país, sino de “la improvisación, las ocurrencias, las corruptelas y la exclusión de personas capacitadas” en proyectos de infraestructura estratégica.

