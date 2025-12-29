¿Quiénes son las 13 víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico?

NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó la lista oficial de víctimas mortales por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido la mañana del domingo, a la altura de la localidad de Nizanda, Oaxaca.

Las personas fallecidas en esta tragedia ferroviaria son:

- Elena, de 6 años

- María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años

- Bersain Cruz López, de 65 años

- María Concepción Barbosa Acevedo, de 65 años

- Israel Enrique Gallegos Soto, de 60 años

- Inés Alvarado Rojas, de 57 años

- Amada Rasgado Lázaro, de 70 años

- Patricia Medina Pérez, de 49 años

- Luisa Camila, de 15 años

- María Luisa Pasaron González, de 66 años

- Raúl López Cruz, de 67 años

- Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63 años

- Honoria Medina Pérez, de 56 años

Por la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum arribó al crematorio donde están los cuerpo para reunirse con los familiares de los pasajeros que perdieron la vida.

En el encuentro, aseguró que el Gobierno federal continuará la atención y los apoyos a víctimas, incluyendo un apoyo económico de 30 mil pesos por cada persona fallecida.

FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO.COM

