Hallan fosas clandestinas con restos humanos en carretera de Baja California Sur

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur ha iniciado las pruebas de ADN para ubicar a los posibles familiares de los cuerpos. Foto de archivo.

De nueva cuenta se dio un hallazgo de restos humanos en tramos carreteros de Baja California Sur. La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó el hecho después de un reporte anónimo emitido a los números de emergencia, en donde se dio cuenta de inhumaciones clandestinas en tres fosas ubicadas sobre el tramo carretero de Ciudad Constitución a La Paz.

“La PGJE Baja California Sur inició carpeta de investigación luego del reporte recibido en el 911 que alertó sobre la localización de inhumaciones clandestinas”. —

Los restos se encontraron en el tramo carretero de Ciudad Constitución a La Paz Ampliar

¿Dónde se localizaron las fosas clandestinas en Baja California Sur?

Hasta el sitio acudieron agentes de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas no Localizadas o Desaparecidas, corroborando el hallazgo de tres fosas clandestinas con cuatro osamentas humanas, por lo que la zona fue asegurada.

¿Qué acciones realizan las autoridades tras el hallazgo?

Por el momento la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur ha iniciado las pruebas de ADN correspondientes a fin de ubicar a los posibles familiares de los cuerpos.

Con este hallazgo se extiende la zona de posibles nuevos hallazgos en el estado, pues la zona en donde se habían generado múltiples hallazgos durante el 2025 era la carretera de La Paz a San Juan de la Costa, donde —hasta diciembre del año pasado— ya se tenían más de 90 cuerpos localizados, según datos del colectivo ciudadano Búsqueda x La Paz.

