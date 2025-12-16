Garantiza Gobierno Federal abasto de medicamentos para 2026

Se mantiene la promesa del Gobierno Federal de lograr el abasto de medicamentos y este martes el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, negó que exista una crisis por falta de medicamentos en las distintas instancias de salud.

En la mañanera desde Palacio Nacional, aseguró que hay contratos vigentes que permitirán un sí o sí en la existencia de tratamientos.

“El abasto de medicamentos hacia el 2026 está garantizado, tenemos contratos por casi cuatro mil 500 millones de piezas de medicamento, es decir, lo que requiere el Estado mexicano para atender a los pacientes del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de los institutos nacionales de salud, de los servicios de salud de Pemex entre otros. Esta compra que salió la semana pasada es una compra pequeña complementaria para volúmenes que estamos viendo y vamos a necesitar porque estamos recetando más”. — Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud

¿Cómo se garantiza el suministro de medicamentos para 2026?

Explico que las planeaciones de compra se realizan con un año de anticipación, pero el aumento de recetas y en la entrega de medicamentos hizo necesario prever volúmenes adicionales para finales de año, sin que ello, insistió, implique desabasto. Clark García Dobarganes, enfatizó que aumenta la entrega de medicinas por parte de farmacéuticas, incluso presumió un 95% en abasto en tratamiento oncológico.

“El incumplimiento ocurrió en los meses de agosto y septiembre que fueron los primeros meses de los nuevos contratos de compra consolidada, fue cuando presentamos cerca de 30 empresas que habían tenido un cumplimiento bastante bajo, afortunadamente tanto con el trabajo día a día de hablar con ellas, con el tiempo de la misma manera de exponerlas y con la amenaza y las investigaciones que hemos tenido de sancionar a partir del incumplimiento, vimos un incremento bastante notable del cumplimiento, a partir de octubre y noviembre, aún tenemos algunas compañías que son problemáticas más asociadas a material de curación que en medicamentos y las investigaciones siguen en curso”. — Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud

¿Qué avance hay en el pago a farmacéuticas y las Farmacias del Bienestar?

En ese sentido la presidenta Sheinbaum mencionó que se tienen ubicadas empresas con las que no se volverán a hacer tratos con el gobierno mientras avanza también la inhabilitación, por otra parte detalló que su gobierno avanza con sus responsabilidades para cumplir la deuda de alrededor de 40 mil millones de pesos con farmacéuticas.

“Nos informó Cris García que es la administrativa, digamos, la directora administrativa del IMSS Bienestar, que se han pagado cerca de quince mil millones de pesos de adeudos de medicamentos de años anteriores. Había el recurso, lo que había que hacer, pues, es una revisión intensa de si estaban todos los papeles completos, si habían entregado los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido un cumplimiento de los adeudos que se tenía de manera muy importante”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Justificó la falta de pago, mencionó que aún algunas no lo tienen por falta de algún documento. Por cierto que fue cuestionada sobre el avance de la entrega de medicinas en las Farmacias del Bienestar, pero afirmó que ello se sabrá a finales de enero.

“Recuerden que sólo es en el Estado de México y apenas está en inicio ¿por qué razón? Porque nuestros compañeros y compañeras de Salud Casa por Casa a penas están iniciando la receta entonces podemos tener ya una revisión a finales de enero de cómo están funcionando y cómo lo estamos fortaleciendo, ayer tuvimos una reunión”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Y dijo se ampliará la presencia de estas farmacias en Tiendas del Bienestar. La Jefa del Ejecutivo Federal reconoció que tras la compra consolidada sí hubo empresas que no cumplieron ni en calidad ni en cantidad por lo que insistió, ya no serán contratadas nuevamente.

