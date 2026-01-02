Víctor Hugo Borja Aburto asume como nuevo titular de la Cofepris

La Secretaría de Salud informó que a partir del 1º de enero de 2026, el doctor Víctor Hugo Borja Aburto asumió la titularidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en sustitución de Armida Zúñiga Estrada.

¿Quién asume la titularidad de la Cofepris en 2026?

A través de una tarjeta informativa agradeció y reconoció la labor de Armida Zúñiga Estrada al frente de la COFEPRIS, destacando su compromiso institucional, su liderazgo y las acciones emprendidas para hacer más eficientes las capacidades técnicas, operativas y regulatorias del organismo, así como su contribución a la consolidación de una autoridad sanitaria moderna y confiable…

“Borja Aburto es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con Maestrías en <b>Salud Pública</b> y en Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública, así como Doctorado en Epidemiología por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill”. —

¿Cuál ha sido la trayectoria del nuevo titular?

En la Secretaría de Salud fue director fundador del Centro Nacional de Salud Ambiental y director de Análisis de Riesgos y en el Instituto Mexicano del Seguro Social encabezó coordinaciones y unidades normativas en Salud en el Trabajo, Vigilancia Epidemiológica, Salud Pública y Atención Primaria a la Salud…

“La Secretaría de Salud reconoce que su sólida formación, experiencia técnica y capacidad de gestión representan un perfil idóneo para seguir fortaleciendo la labor regulatoria de la COFEPRIS, con énfasis en la protección de la salud de la población, la transparencia, y la mejora continua de los procesos regulatorios”.

