¡Adiós al anonimato! El reconocimiento facial es clave en el nuevo registro de telefonía

A partir de este 9 de enero, los usuarios de telefonía móvil en México deberán iniciar formalmente el proceso de vinculación de sus líneas con su credencial de elector o pasaporte y su CURP para evitar la suspensión del servicio.

De acuerdo con el gobierno, esta medida, que establece como fecha límite el próximo 29 de junio, busca eliminar el anonimato en las comunicaciones móviles y fortalecer los protocolos de seguridad en el país.

¿En qué consiste el registro de líneas móviles y cuál es la fecha límite?

En el espacio de “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), explicó que el objetivo primordial es combatir delitos como la extorsión y el fraude.

Al asociar cada número con una identidad verificable, las autoridades podrán actuar de manera más eficiente, manteniendo la información bajo el resguardo de los operadores telefónicos y protegida por mandatos judiciales.

El proceso de registro líneas móviles es sencillo y puede realizarse de forma presencial en centros de atención de las telefonías, o de manera remota a través de las aplicaciones oficiales de cada compañía, y para completar el trámite, es indispensable contar con una identificación oficial vigente y la CURP.

El registro busca eliminar el anonimato para combatir la extorsión y cualquier delito que se realice desde un número telefónico / Especial Ampliar

¿Qué pasará si los usuarios no completan el trámite?

Un punto clave es la implementación de una “prueba de vida” mediante reconocimiento facial, puntualizó Ricardo Castañeda, lo que garantiza que el titular sea realmente quien dice ser y evitar la suplantación de identidad.

Esta normativa abarca tanto a las líneas de prepago como a las de plan tarifario, y en el caso de los menores de edad, los padres o tutores podrán registrarse como titulares de los números de sus hijos.

Quienes no realicen esta vinculación antes del 29 de junio verán suspendidos sus servicios de llamadas de voz, datos móviles y mensajes, quedando habilitados únicamente para llamadas de emergencia y contacto con su operador para regularizar su situación.

