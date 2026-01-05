Maduro y su esposa comparecerán en Nueva York ante tribunal federal

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores comparecerán este lunes ante un Tribunal Federal de los Estados Unidos. / Jesus Vargas

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, luego de haber sido detenidos la madrugada del sábado y trasladados a Estados Unidos bajo un dispositivo de seguridad fuertemente armado. La comparecencia en NY está programada a partir de las 12:00 horas de Manhattan.

Tras permanecer en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la pareja fue trasladada la mañana de este lunes al Tribunal Federal, donde iniciará formalmente su proceso judicial. En el caso de Maduro, se le imputan cuatro cargos del ámbito federal, incluidos en el delito de conspiración de narcoterrorismo.

¿De qué se acusa a Nicolás Maduro en el proceso federal?

Las acusaciones fueron dadas a conocer desde 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y forman parte de la detención realizada el pasado sábado. De acuerdo con la imputación, Nicolás Maduro habría liderado durante varios años una red de tráfico de drogas y armas contra Estados Unidos.

El juez a cargo de la audiencia será Alvin Herenstein, un experimentado magistrado de 92 años de edad.



Es conocido por ser un juez directo, sumamente intelectual y que no tolera tácticas dilatorias en su sala. Especialista en casos complejos



¿Qué cargos enfrenta Cilia Flores?

La esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, enfrentará cargos relacionados con presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero dentro de la misma estructura criminal.

La captura y el traslado de ambos a territorio estadounidense requirieron, de acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, meses de planificación para que pudieran enfrentar los cargos de los que son acusados ante la justicia federal.

