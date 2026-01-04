Sheinbaum descarta intervención de EEUU en México y reporta que no hay mexicanos afectados en Venezuela

No cambiará la relación con el gobierno de Estados Unidos en materia de colaboración, fue lo que afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al insistir que no es opción la intervención por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

¿Qué postura mantiene el gobierno ante una posible intervención de EEUU?

Tras la supervisión de la Refinería de Tula, en Hidalgo la Primera Mandataria respondió al amago de Trump de actuar en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga.

“No yo creo que lo ha dicho el mismo equipo del presidente Trump y el presidente Trump, es el momento de colaboración en distintos temas, particularmente en el tema de seguridad, ya saben ellos que esa no es una opción para nosotros, pero estamos colaborando que lo más importante es la responsabilidad compartida, es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México, la violencia y evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos y ellos deben evitar que lleguen armas a México y combatir a los propios, a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que no hay reporte de mexicanos afectados en Venezuela, tras el ataque de parte de Estados Unidos.

“- Siempre con el pueblo de Venezuela nuestra solidaridad. -Pero ¿no hay reporte de mexicanos afectados? -No, no hay”. — señaló la presidenta.

Tras la detención de Maduro, Sheinbaum Pardo manifestó que se mantiene firme a su postura de privilegiar la solución pacífica de cualquier conflicto internacional y condenó la intervención de Trump en el vecino país.

