;

  • 03 ENE 2026, Actualizado 09:28

“Bocinazos que hicieron temblar el suelo”: ataque en Venezuela revelan primeros detalles del arsenal utilizado

Se reportaron aviones y helicópteros volando bajo.

Venezuela ha sido atacada

Venezuela ha sido atacada

Aunque aún no hay un parte militar oficial detallado, los primeros reportes y videos sugieren el uso de armamento militar de alta potencia y aeronaves tácticas, lo que apunta a un ataque con capacidades que van más allá de explosivos improvisados.

Explosivos de gran potencia

Los testimonios de vecinos hablan de “bocinazos que hicieron temblar el suelo” y detonaciones tan intensas que se vieron columnas de humo en varios puntos de la ciudad, lo que coincide con munición pesada o explosivos militares.

Uso de aeronaves

Se reportaron aviones y helicópteros volando bajo, lo que sugiere un componente aéreo en el ataque, algo típico de operaciones militares estratégicas. Esto no se ve en simples sabotajes o hechos aislados, sino en operaciones coordinadas que involucran sistemas de transporte aéreo y ataque.

Potenciales misiles o bombas a distancia

Aunque aún no confirmado, la presencia de múltiples explosiones en ubicaciones separadas puede indicar el uso de munición guiada o misiles, algo que encaja con denuncias de misiles hechas por líderes políticos regionales.

*Importante: esta información deriva de observaciones iniciales, videos en redes y reportes de testigos, por lo que se necesita confirmación oficial militar para hablar con precisión del tipo exacto de armas empleadas.*

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad