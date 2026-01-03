“Bocinazos que hicieron temblar el suelo”: ataque en Venezuela revelan primeros detalles del arsenal utilizado
Se reportaron aviones y helicópteros volando bajo.
Aunque aún no hay un parte militar oficial detallado, los primeros reportes y videos sugieren el uso de armamento militar de alta potencia y aeronaves tácticas, lo que apunta a un ataque con capacidades que van más allá de explosivos improvisados.
Explosivos de gran potencia
Los testimonios de vecinos hablan de “bocinazos que hicieron temblar el suelo” y detonaciones tan intensas que se vieron columnas de humo en varios puntos de la ciudad, lo que coincide con munición pesada o explosivos militares.
Uso de aeronaves
Se reportaron aviones y helicópteros volando bajo, lo que sugiere un componente aéreo en el ataque, algo típico de operaciones militares estratégicas. Esto no se ve en simples sabotajes o hechos aislados, sino en operaciones coordinadas que involucran sistemas de transporte aéreo y ataque.
Potenciales misiles o bombas a distancia
Aunque aún no confirmado, la presencia de múltiples explosiones en ubicaciones separadas puede indicar el uso de munición guiada o misiles, algo que encaja con denuncias de misiles hechas por líderes políticos regionales.
*Importante: esta información deriva de observaciones iniciales, videos en redes y reportes de testigos, por lo que se necesita confirmación oficial militar para hablar con precisión del tipo exacto de armas empleadas.*