Colapsa Jollibee en terremoto de Filipinas: el video que muestra la magnitud del sismo en Mindanao

Así quedó un restaurante de Jollibee luego del terremoto de magnitud 7.8 que golpeó Mindanao, al sur de Filipinas.

El terremoto que sacudió el sur de Filipinas este lunes no solo ha dejado víctimas mortales y daños estructurales, también generó imágenes que muestran la fuerza del impacto en zonas urbanas. Entre ellas, destaca el colapso de un establecimiento de Jollibee, una de las marcas más importantes del país, cuyo derrumbe ocurrió en plena vía pública.

Este hecho se registró en la región de Mindanao, con especial afectación en ciudades densamente pobladas como General Santos, donde continúan las labores de emergencia.

¿Qué pasó durante el terremoto en Filipinas?

El movimiento telúrico de magnitud 7.8 sacudió la región sur del país la mañana de este lunes, de acuerdo con reportes de Reuters.

Las autoridades activaron protocolos de emergencia y pidieron a la población trasladarse a zonas elevadas, especialmente en la provincia de Sarangani, ante el riesgo de tsunami.

El sismo provocó derrumbes en distintos puntos urbanos, afectando viviendas, comercios y edificios públicos.

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¿Cuántas víctimas ha dejado el sismo en Filipinas?

El saldo preliminar reporta al menos 32 personas fallecidas, aunque las cifras siguen en actualización.

Además, se reportan heridos, mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas. La magnitud del terremoto ha complicado el acceso a algunas áreas.

¿Cómo fue el colapso del edificio de Jollibee?

Uno de los momentos más impactantes fue el derrumbe de un restaurante de la cadena Jollibee, una de las marcas más emblemáticas de Filipinas. En videos difundidos en redes sociales se ve el instante en que la estructura colapsa mientras personas corren para ponerse a salvo y se levanta una nube de polvo que cubre el aire.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la emergencia?

El presidente Ferdinand Marcos Jr. informó que el gobierno ya desplegó recursos para atender la situación con acciones que incluyen la habilitación de centros de evacuación y la distribución de ayuda humanitaria en las zonas afectadas.

¿Por qué Filipinas registra tantos terremotos?

Filipinas se encuentra dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta.

Esta ubicación explica que el país registre numerosos sismos cada año, algunos de gran magnitud, debido al constante movimiento de placas tectónicas que atraviesan la región.

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