VIDEO muestra el momento exacto en que Estados Unidos bombardea bases militares de Venezuela

El puerto de La Guaira, al norte de Caracas, fue atacado por Estados Unidos.

La madrugada de este sábado 3 de enero, un video grabó el momento exacto en que explosiones, fuertes estruendos y columnas de humo alarmaron a habitantes de Caracas, luego de que se registraran múltiples detonaciones en distintos puntos de la ciudad.

Vecinos de la zona sur de Caracas, cercana a una importante base militar, reportaron además de los bombardeos, un corte de energía eléctrica, lo que incrementó la incertidumbre durante las primeras horas del día.

#ÚltimaHora Estados Unidos ataca bases militares en varias regiones de Venezuela pic.twitter.com/Oi2Im70wU7 — Franc (@paco__miranda) January 3, 2026

Un video grabado por residentes de la zona bombardeada muestra cómo varias explosiones iluminan el cielo nocturno a la distancia, seguidas de fuertes ondas expansivas y densas columnas de humo que se elevan sobre la ciudad. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido un balance oficial sobre posibles víctimas o daños materiales.

Contexto de alta tensión internacional

Estos hechos ocurren en un escenario de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado en semanas recientes que su gobierno no descarta operaciones terrestres en Venezuela, como parte de una estrategia de presión contra el presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo con declaraciones previas del mandatario estadounidense, estas acciones se suman a una ampliación de sanciones económicas, un reforzamiento de la presencia militar de Estados Unidos en la región y más de dos docenas de ataques contra embarcaciones que Washington vincula con el tráfico de drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe.