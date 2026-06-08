James Rodríguez pone fin a la polémica y promete una foto a Antonella Petro

Una controversia que dio la vuelta a Colombia

Lo que comenzó como un breve momento durante la despedida oficial de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas en redes sociales. Todo ocurrió cuando Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, intentó acercarse a James Rodríguez durante un acto protocolario para pedirle una fotografía.

Las imágenes mostraron al capitán colombiano continuando su recorrido sin detenerse, situación que muchos usuarios interpretaron como un desaire hacia la adolescente. En cuestión de horas, el video se volvió viral y generó una ola de comentarios divididos entre quienes criticaban al futbolista y quienes consideraban que todo había sido un malentendido.

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Antonella salió en defensa de su ídolo

Lejos de alimentar la polémica, Antonella Petro decidió pronunciarse públicamente. La joven de 17 años compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó su admiración por James Rodríguez desde la Copa del Mundo de Brasil 2014.

En su publicación relató que el primer gol que celebró en su vida fue la histórica anotación que el mediocampista marcó frente a Uruguay en aquel torneo. También confesó que durante años escribió cartas para el jugador y que sigue siendo una de sus mayores inspiraciones dentro del futbol.

Aunque reconoció que le habría gustado tomarse una fotografía con él durante la ceremonia, dejó claro que mantiene intacta la admiración que siente por el capitán colombiano.

James Rodríguez / Long Visual Press Ampliar

La respuesta de James Rodríguez

La reacción de Antonella no pasó desapercibida para el futbolista. Días después, James Rodríguez respondió directamente a la joven con un mensaje que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El jugador aseguró que la fotografía pendiente sí se realizará y además tuvo un gesto especial al ofrecerle una camiseta oficial de la selección. En su mensaje también agradeció el apoyo que Antonella ha mostrado hacia él y hacia el resto del equipo nacional.

Además, el mediocampista aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de unidad a los aficionados colombianos en vísperas del Mundial 2026, destacando que este es un momento para respaldar al equipo sin divisiones.

Captura de pantalla James Rodríguez Ampliar

Una foto que quedó pendiente

La respuesta de James fue recibida con entusiasmo por Antonella Petro, quien compartió públicamente la conversación. La joven mostró su emoción al saber que finalmente podrá cumplir el sueño de conocer más de cerca a uno de sus máximos referentes deportivos.

Con este intercambio, tanto la hija del presidente como el futbolista buscaron cerrar un episodio que durante varios días generó tensiones y debates en la opinión pública colombiana.

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El foco vuelve al Mundial

Mientras la polémica parece haber quedado atrás, la Selección Colombia continúa concentrada en su preparación para la Copa Mundial de 2026. La Federación Colombiana de Futbol también hizo un llamado a los aficionados para evitar ataques y mantener el apoyo al equipo durante el torneo.

James Rodríguez en partido / Andres Rot Ampliar

Lo que comenzó como una fotografía que nunca se tomó terminó convirtiéndose en una historia de reconciliación. Ahora, con la promesa de una foto y una camiseta, James Rodríguez y Antonella Petro parecen haber dejado atrás el malentendido para enfocarse en un objetivo común: apoyar a Colombia en el Mundial.