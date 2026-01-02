Sismo se reporta sin afectación a personas ni edificios en CDMX: Myriam Urzúa

México inicia el año con sismo magnitud 6.5 que sorprende a los capitalinos.

Como un gran susto calificó la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa el sismo de magnitud 6.5 registrado este viernes en San Marcos, Guerrero.

En entrevista, @VenegasUrzua señaló que tras #sismo los servicios de #Movilidad empiezan a funcionar normal. Se reportan cortes de energía eléctrica, árboles caídos, semáforos y trasformadores que tronaron.



🎙️ @imoranz

🔴https://t.co/mt5UbficME pic.twitter.com/9FD8F1qv6U — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 2, 2026

En entrevista con Isaac Morán para “Así las Cosas”, en ausencia de Gabriela Warkentin, la titular de PC capitalina refirió que tras el sismo se activaron los protocolos de seguridad y se realiza la revisión completa en cada una de las alcaldías, hasta el momento de la entrevista, Urzúa refirió en su reporte “sin afecciones a personas”.

TE PUEDE INTERESAR: Sismo de magnitud preliminar 6.5 se localiza en San Marcos, Guerrero

Sin embargo, resaltó que en la alcaldía Tláhuac y zona Sur de la CDMX se realizaron algunos cortes de luz, pero la movilidad comenzaba a funcionar de forma normal.

Entre los reportes, dijo, se tiene la caída de un árbol, consecuencia del movimiento, pero lo calificó casi normal por la condición en que se encuentran mucha vegetación en la capital.

“Transformadores tronaron, por ello hay algunas zonas sin luz”

TE PUEDE INTERESAR: ¿No caíste en El Torito? Cuidado, el operativo seguirá vigente

En la Catedral Metropolitana, especificó “hay ingreso a la feligresía y se realizó el protocolo de revisión” a cargo de los arquitectos.

No obstante, dijo, “hay algunos reportes de fuga de gas” por lo que llamó a tener precaución y mantenerse al pendiente de las indicaciones de las autoridades locales.

Consulta más información en Google News