Muere hombre en CDMX al caer de escaleras durante evacuación por sismo hoy 2 de enero

Un hombre perdió la vida la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 tras caer desde el segundo nivel de un edificio mientras intentaba evacuar por el sismo que se percibió en la Ciudad de México.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre Obrero Mundial número 916, entre la calle Aragón, en la colonia Álamos, dentro de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de los servicios de emergencia, la víctima, un hombre de aproximadamente 67 años, cayó desde las escaleras del segundo nivel de un edificio de seis pisos, presuntamente al intentar salir del inmueble tras activarse la evacuación por el movimiento telúrico.

Al lugar acudió la patrulla MX-443-D4, así como la ambulancia 695 del SAMU CRUM, cuyo personal médico realizó la valoración del adulto mayor. Sin embargo, se confirmó la ausencia de signos vitales, quedando la causa exacta de la muerte pendiente de determinar por las autoridades correspondientes.

Elementos de seguridad acordonaron la zona y el cuerpo fue cubierto con una sábana, mientras se dio aviso a la Coordinación Territorial y a Servicios Periciales, quienes acudieron para el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, al tiempo que reiteraron el llamado a evacuar con precaución durante sismos, especialmente en edificios de varios niveles y entre personas adultas mayores.