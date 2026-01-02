;

  • 02 ENE 2026, Actualizado 15:24

Guerrero reporta réplicas del sismo de 6.5 registrado hoy

El gobierno del estado no reporta daños hasta el momento

Turistas salieron de sus hoteles en Acapulco, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado en Guerrero este viernes 2 de enero de 2026.

C. Sánchez

Orgullosa egresada de la UNAM con dos décadas de experiencia en W Radio, televisión y medios digitales. Me interesan los temas de derechos humanos, justicia e información internacional. Uso herramientas de storytelling para informar con video. Disfruto tomar fotografías, probar comida nueva y aprender sobre el arte del café.Cintia Sánchez

El Servicio Sismológico Nacional reporta réplicas del sismo de magnitud 6.5 que se registró al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 de la mañana de este viernes 2 de enero de 2026.

El reporte tuvo lugar a las 8:17 de la mañana

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que se han registrado varias réplicas en el estado, por lo que se activaron los protocolos y recorridos de verificación en la entidad.

Señaló que se mantiene en comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien habló con ella de inmediato tras ser evacuada de su primer mañanera del año en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde se activó la primera Alerta Sísmica de 2026.

