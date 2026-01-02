Guerrero reporta réplicas del sismo de 6.5 registrado hoy
El gobierno del estado no reporta daños hasta el momento
El Servicio Sismológico Nacional reporta réplicas del sismo de magnitud 6.5 que se registró al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 de la mañana de este viernes 2 de enero de 2026.
El reporte tuvo lugar a las 8:17 de la mañana
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que se han registrado varias réplicas en el estado, por lo que se activaron los protocolos y recorridos de verificación en la entidad.
Señaló que se mantiene en comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien habló con ella de inmediato tras ser evacuada de su primer mañanera del año en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde se activó la primera Alerta Sísmica de 2026.