Guerrero reporta réplicas del sismo de 6.5 registrado hoy

Turistas salieron de sus hoteles en Acapulco, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado en Guerrero este viernes 2 de enero de 2026.

El Servicio Sismológico Nacional reporta réplicas del sismo de magnitud 6.5 que se registró al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 de la mañana de este viernes 2 de enero de 2026.

El reporte tuvo lugar a las 8:17 de la mañana

SISMO Magnitud 4.2 Loc 14 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 08:17:32 Lat 16.74 Lon -99.51 Pf 9 km pic.twitter.com/P0NpJg1UDs — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que se han registrado varias réplicas en el estado, por lo que se activaron los protocolos y recorridos de verificación en la entidad.

⚠️ A C T U A L I Z A C I Ó N ⚠️



Sobre el sismo registrado esta mañana, de acuerdo con el @SismologicoMX, fue de magnitud 6.5, con epicentro a 4 km al suroeste de San Marcos. Desde el primer momento estamos en contacto permanente con los municipios de las ocho regiones del… — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) January 2, 2026

Señaló que se mantiene en comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien habló con ella de inmediato tras ser evacuada de su primer mañanera del año en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde se activó la primera Alerta Sísmica de 2026.