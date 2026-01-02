Saldo blanco en Oaxaca tras sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero

Al igual que todos los ciudadanos de Oaxaca, personal de servicios médicos realizó el desalojo protocolario de las instalaciones durante el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes 2 de enero. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó saldo blanco tras el sismo en Oaxaca, luego del movimiento telúrico de magnitud 6.5 registrado a las 7:58 horas, con epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero.

La dependencia precisó que no se reportan afectaciones a la población, ni daños a la infraestructura o interrupciones en los servicios básicos en ninguna región de la entidad.

¿Qué acciones se activaron tras el sismo en Oaxaca?

Tras el movimiento telúrico, se activaron de inmediato los protocolos de monitoreo y evaluación, manteniendo comunicación directa con delegaciones regionales y autoridades municipales, con el objetivo de descartar cualquier daño estructural o situación de riesgo.

¿Qué recomienda Protección Civil a la población?

Protección Civil del estado mantiene vigilancia permanente y exhortó a la ciudadanía a conservar la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad ante posibles réplicas o eventualidades.

