Sismo de magnitud 6.5 se localiza en San Marcos, Guerrero
Se activa la primera alerta sísmica de 2026 en la Ciudad de México
La mañana de este 2 de enero a las 7:58 am se registró un sismo con epicentro en San Marcos Guerrero, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional.
El movimiento fue perceptible en prácticamente toda la Ciudad de México.
Activan protocolos de seguridad en CDMX
La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó de la activación de los protocolos de seguridad y el recorrido por todas las alcaldías para verificar la existencia de daños.
Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, activó el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de cinco helicópteros para detectar posibles daños desde el aire.
Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro activó la marcha de seguridad mientras su personal revisa las instalaciones, informó su titular, Adrián Rubalcava.
Desde sus redes, el AICM dio a conocer que luego de los protocolos de seguridad activados por el sismo, se realizó la revisión de sus instalaciones sin reportar daño alguno por lo que sus servicios no se vieron afectados.
La titular de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa dio a conocer el reporte de las primeras acciones bajo el protocolo capitalino en las que dijo “no hubo afectaciones a personas ni a inmuebles”, no obstante refirió reportes por caída de árboles y fallas eléctricas, así como algunas fugas de gas.
Este último dato fue corroborado por la jefatura del Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en redes.