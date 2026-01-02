Sismo de magnitud 6.5 se localiza en San Marcos, Guerrero

La mañana de este 2 de enero a las 7:58 am se registró un sismo con epicentro en San Marcos Guerrero, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento fue perceptible en prácticamente toda la Ciudad de México.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km pic.twitter.com/NsZ1ffheAn — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

Activan protocolos de seguridad en CDMX

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó de la activación de los protocolos de seguridad y el recorrido por todas las alcaldías para verificar la existencia de daños.

Ante el sismo registrado hace unos momentos, en la Ciudad de México se activaron de inmediato los protocolos de protección civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías.



Seguimos atentos y mantendremos informada a la población. — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, activó el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de cinco helicópteros para detectar posibles daños desde el aire.

#CiudadSegura | Tras la activación de la #AlertaSísmica, inicia el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de 5 #Cóndores — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 2, 2026

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro activó la marcha de seguridad mientras su personal revisa las instalaciones, informó su titular, Adrián Rubalcava.

Debido a un sismo perceptible en la ciudad, se activó de manera inmediata el protocolo de seguridad en toda la red del Metro.

La marcha es lenta, mientras personal técnico y operativo realiza la revisión de instalaciones, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) January 2, 2026

Desde sus redes, el AICM dio a conocer que luego de los protocolos de seguridad activados por el sismo, se realizó la revisión de sus instalaciones sin reportar daño alguno por lo que sus servicios no se vieron afectados.

#AIBJinforma



Luego del sismo registrado está mañana, se activaron los protocolos de protección civil de revisión de la infraestructura aeroportuaria. En el área operativa y terminales no se identificaron daños a personas ni a las instalaciones al momento, por lo que las… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) January 2, 2026

La titular de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa dio a conocer el reporte de las primeras acciones bajo el protocolo capitalino en las que dijo “no hubo afectaciones a personas ni a inmuebles”, no obstante refirió reportes por caída de árboles y fallas eléctricas, así como algunas fugas de gas.

Este último dato fue corroborado por la jefatura del Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en redes.