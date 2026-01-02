Derrumbes y otras afectaciones en Guerrero por sismo magnitud 6.5 de hoy

Varios derrumbes afectan la autopista México - Acapulco por el sismo de magnitud 6.5 que se registró en Guerrero este viernes 2 de enero de 2026.

Varios derrumbes en tramos carreteros de Guerrero, así como bardas caídas en distintos municipios, cuarteaduras en edificios y otros daños, forman parte de las afectaciones por el sismo de 6.5 grados, registrado a las 7:58 de la mañana de este viernes 2 de enero de 2026, con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero.

Turistas salieron de sus hoteles en Acapulco, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado en Guerrero este viernes 2 de enero de 2026.

Derrumbes en la carretera México - Acapulco

De acuerdo con los primeros reportes, una de las principales afectaciones, se registra en la carretera federal México-Acapulco, entre las localidades de Carrizal de la vía y Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.

La caída de piedras sobre uno de los carriles de la vía de comunicación federal, derivado del sismo ocurrido a las 7:58 de la mañana, ha provocado la disminución de movimiento de automóviles en la zona; fuentes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, advirtieron que se presentan más derrumbes en esa vía de comunicación.

Varios derrumbes afectan a la Autopista México - Acapulco tras el sismo magnitud 6.5 registrado este viernes 2 de enero de 2026.

Desgajamientos en Chilpancingo

En Chilpancingo se registran las caídas de al menos dos bardas, así como desgajamiento del cerro en el punto conocido como “Las Quebradoras”, al norte de la ciudad, caída de material de edificios y viviendas, así como cuarteaduras en edificios, como el caso de la “Plaza Guerrero”.

Acapulco sin energía eléctrica estable

En Acapulco, se presentan cortes intermitentes a la energía eléctrica y a la red de telefonía, así como reportes de fuga de gas en distintos hoteles y edificios, los cuales son atendidos ya por personal de Protección Civil; derivado del sismo, cientos de turistas salieron de sus hoteles en la costera Miguel Alemán, mientras se verifica el estado de los inmuebles.

W Radio Ampliar

No se reportan lesionados

A las 9 de la mañana, en sus redes sociales, el gobierno de Guerrero confirmó que hasta el momento se han registrado afectaciones menores y se ha establecido ya contacto con los municipios, a fin de conocer su situación tras el sismo de esta mañana.

“Por instrucciones de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, personal especializado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realiza recorridos preventivos en coordinación con autoridades municipales, para descartar riesgos para la población por el sismo ocurrido esta mañana con epicentro en el municipio de San Marcos”.

“Hasta el momento se reportan afectaciones menores y la atención de personas con cuadros de crisis nerviosa, sin registro de personas lesionadas”.