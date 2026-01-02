Sismo hoy: así fue desalojada La Mañanera durante el temblor de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero | VIDEO

Reporteros y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum salieron de la sala al sonar la alerta sísmica.

Un sismo de magnitud 6.5 sorprendió la mañana de este martes 2 de enero del 2026 a la Ciudad de México y a varias entidades del país, provocando la activación de la alerta sísmica y el desalojo inmediato de La Mañanera que se realizaba en Palacio Nacional.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la zona de San Marcos, Guerrero, de acuerdo con información preliminar del Servicio Sismológico Nacional, y fue perceptible en zonas del centro, sur y occidente del país.

Así se vivió la #AlertaSísmica en Palacio Nacional. La presidenta @Claudiashein pidió desalojar sin pánico a los asistentes, “con calma, por favor”.



🎙️ @imoranz

🔴https://t.co/mt5UbfiKCc pic.twitter.com/iWAQ3JxN2M — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 2, 2026

¿Dónde fue el sismo de hoy 2 de enero 2026?

Durante la transmisión en vivo de La Mañanera, se observa en video el momento exacto en que suena la alerta sísmica, lo que obliga a interrumpir la conferencia y a que funcionarios, periodistas y personal de apoyo evacúen el Salón Tesorería siguiendo los protocolos de Protección Civil.

Minutos después, autoridades federales informaron que el desalojo se realizó sin incidentes, y que se inició la revisión de posibles daños estructurales tanto en Palacio Nacional como en otras dependencias del gobierno.

Algunas zonas cercanas al epicentro del sismo, al suroeste de San Marcos, #Guerrero, permanecen sin señal.



🎙️ @imoranz

🔴https://t.co/mt5UbfiKCc https://t.co/mGcVQfhkNS — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 2, 2026

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque autoridades locales y federales mantienen recorridos de supervisión en zonas cercanas al epicentro y en la capital del país.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantener la calma, revisar viviendas y seguir únicamente información de fuentes oficiales.