Tren Interoceánico, una planeación deficiente de origen: Alejandra Crail

El Tren Interoceánico presentó fallas desde su origen debido a una planeación deficiente y contratos realizados con premura, reveló la periodista de El Universal, Alejandra Crail, al referirse a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el proyecto.

“La Auditoría Superior de la Federación se dio cuenta que es un contrato que se hizo con premura, en el que se observa una deficiente planeación de los trabajos; es decir, el contratista no tenía realmente conocimiento de la magnitud de las dificultades que esta obra tenía”, señaló Crein.

¿Qué detectó la ASF en la construcción del Tren Interoceánico?

En entrevista con Isaac Morán y Luis Ávila, para el programa Así las Cosas, la periodista explicó que su investigación, iniciada en 2019, se enfocó en el tramo donde ocurrió el accidente que hasta ahora deja 13 personas sin vida y más de 90 lesionadas en Oaxaca.

Detalló que el primer contrato contemplaba la rehabilitación, cambio y ajustes en curvaturas y pendientes, ya que “la alineación de la vía se ve afectada por las ondulaciones naturales” del territorio. Sin embargo, los trabajos comenzaron con recursos limitados y bajo una alta presión por avanzar, situación que posteriormente fue confirmada por la ASF.

¿Se corrigieron las fallas de origen en la Línea Z?

Crail advirtió que no está claro si las deficiencias detectadas en la planeación inicial fueron corregidas, ya que posteriormente intervinieron varios contratistas y actualmente la obra está a cargo de la Secretaría de Marina, a través de la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

“La línea Z incumple con el alcance comercial internacional; no requería solo una rehabilitación, sino un cambio de materiales y ajustes en curvaturas y pendientes en un territorio bastante complejo”, explicó.

¿Qué impactos sociales dejó el proyecto en el Istmo?

La periodista subrayó que el proyecto, iniciado de manera “express” como obra prioritaria, prometía progreso para 79 municipios, en su mayoría indígenas. No obstante, denunció que la consulta a comunidades fue limitada, con apenas 0.5 por ciento de participación y con información insuficiente sobre el megaproyecto.

También se documentaron impactos como especulación, violencia, despojo de tierras ejidales y criminalización de personas que se opusieron a la obra, lo que evidenció vulneraciones históricas en una región marcada por el abandono.

Finalmente, Crail señaló que aunque el gobierno mexicano proyectó una transformación profunda del Istmo de Tehuantepec, “la supuesta oportunidad de mejora no está ocurriendo”, mientras las consecuencias sociales, ambientales y de seguridad siguen acumulándose.

