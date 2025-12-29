Se dará apoyo inmediato de 30 mil pesos a víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo recorrió los centros hospitalarios en donde fueron ingresadas personas heridas producto del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Seguirá la atención de víctimas y entrega de apoyos a víctimas tras el descarrilamiento de un tren en la Línea Z del Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum tras reunirse con familiares de personas afectadas en el incidente registrado la mañana de este domingo.

¿Qué apoyos se otorgarán a las familias afectadas?

En primer lugar la Primera Mandataria, acudió al hospital del ISSSTE en Tehuantepec, posteriormente desde el Hospital de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz, anunció que se darán 30 mil pesos por cada uno de los fallecidos para los primeros gastos funerarios.

“Se va a dar primer apoyo a todas las familias, para que no tengan que estar haciendo gastos, se está dando apoyo funerario y vamos a estar en contacto con ellos en el momento que la Fiscalía pueda determinar lo más pronto posible las causas, se va a dar el apoyo adicional, son 30 mil pesos que se van a dar a cada personas para que no tengan que hacer gastos los primeros días y van a este nuestros compañeros dentro de esta situación”. —

🚨 ACTUALIZACIÓN 🚨

Lista de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico.



Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

☎️ 55 2230 2106 pic.twitter.com/4qxJ1d777D — Gobernación (@SEGOB_mx) December 29, 2025

¿Dónde se brinda la atención médica a los heridos?

La presidenta destacó que la atención médica a las personas lesionadas se mantiene en unidades del ISSSTE y del IMSS, además de que las autoridades federales continuarán en contacto directo con las familias conforme avancen las investigaciones para determinar las causas del accidente ferroviario.

