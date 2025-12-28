FGR inicia investigación por descarrilamiento de tren Interoceánico en Oaxaca

La Fiscalía General de la República dio a conocer que abrió una carpeta de investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a la altura de Nizanda, en Oaxaca.

A través de su cuenta de la red social “X”, la instancia que dirige la fiscal Ernestina Godoy, mencionó que se encargará de la investigación para conocer las causas de lo sucedido, por lo que “agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la #AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas”.

¿Cuántas personas resultaron lesionadas tras el descarrilamiento?

La presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer que fallecieron 13 personas y 98 más resultaron heridas, por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Según autoridades estatales, los lesionados fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente.

¿Qué acciones se implementaron para atender la emergencia?

En tanto, el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, refirió que se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal e instituciones federales, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

¿Qué autoridades participan en el operativo de atención?

Detalló que en este operativo participan:

Secretaría de Gobierno Guardia Nacional SEDENA SEMAR CDPAZ CAPUFE H. Cuerpo de Bomberos de Matías Romero Unidades de emergencia (paramédicos) Protección Civil del Estado Policía Estatal Policía Vial del Estado Policía Municipal Policía Vial Municipal Servicios de Salud IMSS-Bienestar

