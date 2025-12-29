Saldo educativo 2025: SEP presume avances, pero organizaciones alertan rezago

Mientras la SEP destaca becas, infraestructura y salud escolar como logros del año, organizaciones civiles advierten que el saldo educativo 2025 es de rezago. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En su mensaje de fin de año, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el saldo educativo 2025 fue positivo, al presumir avances en salud escolar, nueva infraestructura, becas, deportes y ampliación de espacios educativos, como parte del Segundo Piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Delgado Carrillo afirmó que estos resultados garantizan que la educación sea un derecho y no un privilegio ni una mercancía, y destacó diez logros alcanzados durante el año en el sistema educativo nacional.

¿Cuáles fueron los principales logros que presume la SEP en 2025?

Entre los avances, el titular de la SEP subrayó que la Beca Rita Cetina benefició a 5.6 millones de estudiantes de secundaria y que en 2026 se extenderá a nivel primaria. También destacó la creación de 37 mil 500 nuevos espacios en Educación Media Superior mediante la construcción, ampliación y reconversión de planteles.

Otro de los puntos centrales fue la Estrategia Nacional Vive Saludable, vive feliz, con la erradicación de comida chatarra y la revisión médica de más de 7 millones de niñas y niños, así como la entrega de más de 150 millones de Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2025-2026.

Asimismo, resaltó la ampliación de espacios en Educación Superior, el arranque del Bachillerato Nacional con nuevas materias y carreras como Robótica e Inteligencia Artificial, el lanzamiento de la plataforma SaberesMx y el regreso de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares.

¿Por qué Mexicanos Primero considera negativo el saldo educativo 2025?

En contraste, la organización Mexicanos Primero advirtió que el saldo educativo 2025 fue negativo debido a cierres de escuelas, rezago educativo y la ausencia de evaluaciones confiables sobre el aprendizaje de las y los estudiantes.

La organización alertó que 11 de cada 100 niñas y niños en educación básica no asisten a la escuela y que 4 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 34 años no han concluido la educación media superior , lo que coloca a México como el país de la OCDE con mayor rezago en este nivel.

¿Qué problemas estructurales enfrenta el sistema educativo?

De acuerdo con Mexicanos Primero, en 2025 se registraron cierres escolares por violencia, desastres naturales, vandalismo y robos en al menos 20 entidades del país. Además, la desaparición del INEE y de Mejoredu dejó al sistema educativo sin evaluaciones integrales ni análisis imparciales sobre políticas públicas y aprendizajes.

El organismo también señaló que, aunqu e el presupuesto educativo aumentó para 2026, la mayor parte se concentra en nómina, becas e infraestructura, sin garantizar la mejora de los aprendizajes ni la formación continua del magisterio. A esto se suma que 4 de cada 10 escuelas carecen de servicios básicos completos y 7 de cada 10 no cuentan con internet.

El balance anual concluyó la organización, confirma que el saldo educativo 2025 refleja desafíos profundos y urgentes, por lo que llamó a reconstruir las bases del sistema educativo y colocar el derecho a aprender como una prioridad nacional.

ahz.

