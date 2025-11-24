SaberesMX: Así puedes inscribirte y realizar el primer curso GRATIS en la plataforma de la SEP con Llave MX

La plataforma SaberesMX ya tiene su primer curso; te explicamos paso a paso cómo ingresar

La plataforma SaberesMX fue presentada el pasado 21 de noviembre durante la conferencia mañanera, donde, a través de ella es posible tomar cursos gratuitos y obtener certificaciones avaladas por universidades públicas y por la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno de México.

Aquí te contamos cómo registrarte en el primer curso que la plataforma tiene disponible.

¿Qué cursos hay en SaberesMX?

Hasta ahora, el único curso disponible es: “SanaMente LibreMente: Jóvenes por la paz y contra las adicciones”.

Incluye más de 70 actividades interactivas, entre videos, infografías, ejercicios y otros recursos diseñados para acompañarte en temas de bienestar emocional. Además, tiene una duración de 16 horas y, al finalizar, recibirás una constancia con validez oficial.

¿Cómo ingresar a los cursos de SaberesMX?

El proceso es muy fácil, solo necesitas:

Entrar a saberes.gob.mx

Iniciar sesión con tu cuenta Llave MX

Consultar el catálogo de cursos

Seleccionar SanaMente LibreMente: Jóvenes por la paz y contra las adicciones

Dar clic en “Unirme” para inscribirte e iniciar el contenido

¿De qué trata el primer curso de SaberesMX?

El contenido está dividido en cinco unidades, cada una en temas relacionados para el bienestar y la prevención de riesgos entre jóvenes. Aquí te las presentamos adaptadas a un lenguaje más claro y directo:

Unidad 1. Bienestar y salud mental en la comunidad estudiantil

Unidad 2. Adicciones: causas y alcances

Unidad 3. Fentanilo y metanfetaminas: riesgos para la vida

Unidad 4. Otras sustancias psicoactivas

Unidad 5. Me cuido, te cuidas, nos cuidamos

