SEP pide 50 mil millones más para presupuesto educativo 2026

Mario Delgado responde las preguntas de las y los legisladores de la Cámara de Diputados

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, pidió el apoyo de los legisladores de todos los partidos para aprobar un incremento de 50 mil millones de pesos al presupuesto educativo 2026.

¿A qué alumnos beneficiaría el incremento al presupuesto educativo?

Al comparecer ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, el funcionario dijo que se trata de brindar las becas “Rita Cetina” a todos los alumnos de educación básica, por ello se requieren mayores recursos.

“Y les pido su apoyo a todos los diputa para que impulsen y aprueben la propuesta que les hizo la Presidenta de México de incrementar más de 50 mil millones de pesos al presupuesto para becas el siguiente año y poder incorporar a más de ocho millones de niños y niñas para que todos los estudiantes de educación primaria, tenga una beca en nuestro país, con lo cual superaremos los 20 millones de becarios en México”. — Mario Delgado Carrillo

El titular de la SEP, habló de los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal para reducir el consumo de alimentos poco saludables para los alumnos de educación básica en los centros escolares, aseguró que en el 86 por ciento de las planteles ya no se venden productos considerados como “alimentos chatarra”.

“Hoy les podemos decir que en una encuesta de la Subsecretaría de Educación Básica para verificar el cumplimiento de estos lineamientos podemos concluir que el 86 por ciento de las escuelas están libres de comida chatarra de refrescos y bebidas azucaradas”. — Mario Delgado Carrillo

¿Qué respondieron a las críticas por deserción escolar y adoctrinamiento?

Los legisladores sobre todo de oposición le cuestionaron varios temas desde la deserción escolar, hasta el adoctrinamiento a los alumnos con un sesgo ideológico en las escuelas.

Mario Delgado aseguró que no hay tales adoctrinamientos, sino que el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana pretende formar a los educandos como personas con valores éticos, amplio sentido de solidaridad, paz y comunidad y sobre todo con profundo amor a nuestro país.

“No hay sesgo ideológico en el tema educativo sobre todo en el nivel medio superior, nosotros queremos formar ciudadanos críticos, participativos con un gran sentido de responsabilidad con su comunidad, con orgullo por nuestras raíces, por nuestra cultura y nuestra historia. Estamos muy lejos de algún tipo de adoctrinamiento, qué tenga toda la preparación técnica al más alto nivel y que tengan un profundo amor a la Patria”. — Mario Delgado Carrillo

El titular de la SEP compareció ante los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados por espacio de tres horas en un ambiente tranquilo sin sobresaltos ni protestas y contestó todas las preguntas que le formularon los legisladores federales.

