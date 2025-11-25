¿Cuándo son las vacaciones de invierno SEP? Se confirma la extensión del periodo vacacional decembrinas

Para millones de familias mexicanas, la planeación de fin de año gira en torno a un tema crucial: el calendario escolar. Y es que el receso de invierno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es mucho más que un simple descanso; es la pausa necesaria que coincide con las celebraciones más importantes del país: Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.

Vacaciones de invierno SEP / Antonio Hugo Photo Ampliar

Esta interrupción representa un respiro importante para más de 25 millones de alumnos y sus maestros antes de iniciar la segunda mitad del ciclo. Por ello, la información sobre las vacaciones de diciembre SEP ya es oficial y viene con buenas noticias, pues se trata de uno de los periodos vacacionales más extensos de los últimos años.

¿Cuándo son las vacaciones de diciembre de la SEP?

El último día en que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria (de escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema) tendrán actividades en las aulas será el viernes 19 de diciembre de 2025.

Aunque oficialmente el receso inicia el lunes 22 de diciembre, el día 19 será la última jornada frente a los libros, dándole a los alumnos un total de 23 días de descanso continuo para disfrutar en familia o aprovechar para viajar y recargar pilas.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de la SEP?

Aquí viene la parte favorita de los alumnos y la que da pie a la “ampliación” del periodo vacacional.

El regreso a las aulas para los estudiantes de educación básica está marcado para el martes 13 de enero de 2026.

Es importante aclarar que, aunque los alumnos regresarán el 13 de enero, el personal docente y administrativo de las escuelas deberá reincorporarse unos días antes. Los maestros utilizarán esa semana previa (los primeros días de enero) para realizar actividades internas, como talleres y planeación, antes de recibir nuevamente a los estudiantes.