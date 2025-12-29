Publica gobierno federal en el DOF nuevos aranceles a bienes importados de países sin TLC

Productos de gran demanda como calzado y ropa que se importan a México se verán afectados con la entrada en vigor de los nuevos aranceles..

El gobierno federal publicó este lunes 29 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación” , que contempla nuevos aranceles a bienes importados de países con los que México no tiene tratado de libre comercio.

El decreto incluye un total de 1,463 fracciones arancelarias, de las cuales aproximadamente 40% corresponden a bienes finales y 60% a insumos, impactando a una amplia gama de productos de consumo y uso industrial.

¿Qué productos tendrán los aranceles más altos?

Entre los bienes que enfrentarán aranceles de hasta 50% se encuentran los automóviles para transporte de personas o mercancías, ya sean de gasolina, diésel o eléctricos. También se establecen aranceles de 25% para motocicletas, radiadores de aceite, embragues y sus partes.

Asimismo, productos siderúrgicos como laminados de hasta 0.5 milímetros y alambrón de hierro con diámetro inferior a 14 milímetros quedarán sujetos a las nuevas tarifas.

¿Qué bienes de consumo se verán afectados?

La lista agrupa bienes como maquillaje, cosméticos, electrodomésticos, muebles, juguetes, productos de plástico, ropa y calzado, importados principalmente de países como China, Corea del Sur, India, Indonesia y Tailandia.

Con aranceles de 35% se incluyen productos como llantas para autos de turismo, botellas y frascos de plástico, papeles higiénicos y sanitarios de mayor gramaje, papeles para impresión, artículos de papelería de mejor calidad, así como diversas telas de algodón y poliéster para la confección de ropa.

Dentro del sector textil y de confección, se verán afectados productos como: camisetas, blusas, camisas, pantalones, faldas, vestidos, ropa interior, calcetines, chamarras, abrigos, guantes y gorros.

¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos aranceles?

El decreto establece que los aranceles entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026, con tasas que van del 5% al 50%, dependiendo del tipo de producto y su país de origen.

También se aplicarán tarifas de 20% a bienes como ropa deportiva, tenis para correr, juguetes de plástico, mochilas, maletas, bicicletas, herramientas manuales básicas, utensilios de cocina, artículos de papelería y aparatos eléctricos para el cuidado personal, como secadoras y planchas para el cabello.

