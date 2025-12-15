Sheinbaum descarta inflación por aranceles a países sin tratado comercial

Con la aprobación de aranceles sin tratado comercial con México, no habrá inflación, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con la aprobación de aranceles sin tratado comercial con México, no habrá inflación, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbuam, al insistir que lo avalado por el Congreso no tiene dedicatoria a ningún país.

Después que el gobierno de China solicitó al gobierno mexicano corregir la decisión y detener el incremento que consideró unilateral, la primera Mandataria, enfatizó que no existe objetivo de pelear con alguna nación sino proteger alrededor de 350 mil empleos.

“No va a haber inflación ni en alimentos, derivado de estas medidas, ni en muchísimos productos, incluso muchos productos intermedios se les dejó el arancel que tenía previamente, no se aumentó, el objetivo es no perder empleos y aumentar empleos a través de otros instrumentos y la propia inversión pública y privada en el país, esta idea que no es deseable poner un impuesto a la importación depende de las características y las circunstancias”.

Recordó que los aranceles que recaerán en China y otros países asiáticos, se implementarán, dijo, a partir del 1 de enero.

¿En qué sectores se aplicarán los nuevos aranceles?

En tanto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que las tarifas se implementarán en 19 industrias consideradas estratégicas, como son los sectores textil, donde se prevén aumentos a 398 fracciones arancelarias, vestido (308), siderúrgico (248), autopartes (141), plásticos (79) y calzado (49).

“En acero en a penas el año, digamos los últimos dos años ha crecido 12.4% es el ritmo en crecimiento que llevan las importaciones, 20.8% en vestido, incluyendo plataformas digitales y calzado 22.3% si esto continúa, para fines del 2026, junto con la industria automotriz perderíamos 350 mil empleos… en sector automotriz, México recuerden es el quinto productor mundial de vehículos, queremos mantener esa posición y el ritmo de crecimiento de importaciones 34%”.

¿Habrá impacto en precios y consumo?

Insistió que la administración de Sheinbaum Pardo no tiene intención de afectar a algún país específico.

“Si tú no produces en México y no hay tratado comercial entonces tienes que pagar un arancel, eso es como función, entonces no tenemos un diseño geopolítico, es lo que quiere decir, o sea no le cobramos a un producto porque se hizo en un país, lo que hacemos es poner un arancel ara proteger una industria en México, no importa en qué país se produzca… ahora me preguntarán ¿esto va a encarecer? No, hicimos un cálculo, fracción por fracción y lo que estamos estimando es que sea más o menos .2 el impacto que pueda tener por 350 mil empleos protegidos que pueden ser empresas pequeñas, medianas o empresas grandes”.

Por el costo de al menos mil 400 productos importados de Asia, la Jefa del Ejecutivo Federal indicó que México podría recaudar alrededor de 30 mil millones de dólares, por distintos productos que van desde automóviles, calzado y prendas de vestir, hasta artículos escolares, juguetes y productos de higiene personal.

Cabe recordar que tras el aval de los legisladores, China emitió el “Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe”, donde manifestó su disposición para firmar documentos de cooperación en materia de estandarización con México y los países de la región.

