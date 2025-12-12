¿Afectarán a tu bolsillo? Gobierno descarta alzas de precios tras imponer aranceles a productos de Asia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El gobierno de México anunció que establecerá aranceles a importaciones de entre el 5% y el 50% a productos provenientes de Asia y otros países con los que no se tienen tratados de libre comercio.

La medida, aprobada por el Senado para el próximo año, busca recaudar cerca de 70 mil millones de pesos, bajo el argumento de defender el mercado interno frente a subsidios y prácticas de dumping, que el gobierno define como “una práctica desleal de comercio internacional en la que se introducen mercancías a un país (en nuestro caso México), a un precio menor al que se comercializan normalmente en el país de origen”.

¿Por qué México decidió imponer aranceles a productos de Asia?

En entrevista para ‘Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, el subsecretario de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, aclaró que esta disposición no es un ataque directo contra China ni una “guerra comercial” unilateral.

“Es una medida para proteger a nuestra industria nacional de prácticas desleales, dumping y subsidios que se llevan a cabo no solo en Asia, sino en países como Brasil o Rusia”. — Luis Rosendo Gutiérrez

El funcionario aseguró que de no haberse tomado esta medida ahora, industrias como la del calzado, textil, automotriz y acero habrían sufrido pérdidas irreparables.

“El próximo año hubiéramos perdido alrededor de 350 mil empleos si no blindábamos estos 17 sectores estratégicos”. — Luis Rosendo Gutiérrez

Lo anterior debido a que industrias enteras han sido “arrasadas” en otras regiones del mundo por la falta de protección comercial.

¿Subirán los precios en México?

Una de las mayores preocupaciones ante el aumento de aranceles es el incremento de precios que podría traer consigo, sin embargo, Luis Rosendo Gutiérrez descartó que esto ocurra.

La Secretaría de Hacienda realizó un análisis exhaustivo y concluyó que no habrá un aumento generalizado de precios, explicó.

#AsíLasCosasPM



China respondió a los aranceles a productos asiáticos



"Esperamos que México corrija su proceder lo antes posible": portavoz del Ministerio de Exteriores#EnVivo Luis Rosendo Gutiérrez @LuisRosendo_ con @EnriqueEnVivo por #WRadio pic.twitter.com/BinT1syEr2 — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) December 13, 2025

Esto es gracias a que existen suficientes productos sustitutos provenientes de países con los que México sí tiene tratados comerciales, lo que garantiza el abasto sin depender de las importaciones “desleales”.

