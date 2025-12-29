Cierre de 2025 refleja estancamiento económico y retos de certidumbre e inversión: Coparmex

El cierre de 2025 se da en un contexto complejo para México, con un estancamiento económico 2025 marcado por baja inversión, incertidumbre institucional y problemas de seguridad, afirmó la Coparmex. / FG Trade Latin

El cierre de 2025 se da en un contexto complejo para México, con un estancamiento económico 2025 marcado por baja inversión, incertidumbre institucional y problemas de seguridad que continúan limitando la actividad productiva y la atracción de capital. Así lo señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al advertir que el principal desafío no es financiero, sino la falta de certidumbre, Estado de derecho y condiciones que generen confianza para invertir y crear empleo formal.

TE PUEDE INTERESAR: Coparmex respalda meta salarial, pero advierte riesgo al empleo formal

Desde COPARMEX señalamos que el cierre de 2025 refleja un contexto económico con crecimiento limitado, menor inversión y una generación de empleo formal insuficiente.



Esta situación refuerza la necesidad de contar con certeza jurídica, seguridad e inversión como condiciones… pic.twitter.com/v9OrgyVXw2 — Coparmex Nacional (@Coparmex) December 28, 2025

De acuerdo con un análisis del sindicato patronal, los datos muestran un crecimiento insuficiente, menor dinamismo del empleo formal y la urgencia de reenfocar las decisiones públicas hacia el fortalecimiento de capacidades productivas, reglas claras y condiciones básicas de seguridad para personas y empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas.

Durante los primeros nueve meses de 2025, el Producto Interno Bruto creció apenas 0.4% anual. En el tercer trimestre cayó 0.3% trimestral y 0.2% anual, confirmando un desempeño débil. El Indicador Global de la Actividad Económica registró una contracción anual de 0.6% en septiembre, mientras que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica anticipa crecimiento nulo.

La inversión fija bruta cayó 8.4% anual en septiembre, acumulando 13 meses consecutivos con retrocesos, y la confianza empresarial se ubicó en 48.6 puntos en octubre, sumando ocho meses en terreno pesimista. Estos indicadores confirman que el principal freno al crecimiento es la falta de certidumbre para invertir.

TE PUEDE INTERESAR: México se consolida como socio prioritario de Estados Unidos: Luis Rosendo Gutiérrez

¿Cómo influyó el entorno institucional y político en la economía de 2025?

El entorno político de 2025 estuvo marcado por reformas estructurales que incrementaron la incertidumbre institucional, particularmente en materia judicial, defensa de derechos y debilitamiento de instituciones electorales. El proceso electoral y la implementación de la reforma del Poder Judicial generaron alertas sobre la experiencia e independencia de jueces y la certeza jurídica.

Estas decisiones elevaron la percepción de riesgo y se tradujeron en menor inversión y menor crecimiento. Además, el debate público se concentró en disputas políticas, dejando en segundo plano la construcción de acuerdos de largo plazo en temas estratégicos como seguridad, Estado de derecho, competitividad y desarrollo regional, lo que limitó el aprovechamiento del nearshoring.

¿Cuál fue el impacto en empleo, salario y finanzas públicas?

En el ámbito social, al cierre de 2025 el salario mínimo general aumentó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, con un MIR de 17.01 pesos y un ajuste inflacionario de 6.5%, alcanzando el 100% de la línea de bienestar familiar. En la Zona Libre de la Frontera Norte pasó de 419.88 a 440.87 pesos, alrededor de 12% por encima de dos punto cinco canastas.

Sin embargo, la generación de empleo formal fue insuficiente: a noviembre se registró un promedio mensual de 54 mil 500 empleos creados, menor al promedio del año anterior, aun considerando la incorporación de trabajadores de plataformas.

“El presupuesto 2026 mantiene un enfoque asistencial que no fortalece capacidades productivas y además se sostiene en un déficit elevado financiado con mayor endeudamiento. Esta presión sobre las finanzas públicas reduce el margen para invertir de manera productiva, mientras salud, educación y seguridad siguen sin recibir los recursos que el país necesita. La seguridad continúa como el mayor freno al desarrollo. La extorsión sigue creciendo y golpea directamente a la micro, pequeña y mediana empresa en el país, debilitando el tejido económico local”.

En salud, el gasto asciende a 965.7 mil millones de pesos, equivalente a 2.5% del PIB, lejos del 6% recomendado por la OMS. En educación, el presupuesto aumenta 3.4% y la educación pública 8.6%, aunque una tercera parte se destina a becas, sin priorizar infraestructura, docentes ni tecnología.

La inversión pública alcanza 3.2% del PIB y se concentra en energía, vivienda y transporte, mientras que una cuarta parte se dirige a Pemex, reduciendo recursos para hospitales, escuelas e infraestructura local.

En materia de seguridad, aunque el presupuesto crece 3.6% real y llega a 212.4 mil millones de pesos, el recorte a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reduce la capacidad operativa del Estado. Según la ENVIPE 2025, más de la mitad de la población adulta se siente insegura en su entidad, lo que incrementa costos empresariales y desalienta la inversión.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tan sólida es la educación financiera en México? Santander lo revela

El Monitor de Seguridad de DataCoparmex señala que la extorsión alcanzó 5 mil 887 víctimas en el primer semestre de 2025, un aumento de 6.9%, y de enero a octubre el delito creció 4.4% adicional, con una cifra negra cercana al 97%, afectando directamente a las MiPyMEs y emprendimientos locales.

Coparmex sostuvo que, tras alcanzar la línea de bienestar familiar con el salario mínimo, la política laboral debe enfocarse en productividad, formalidad y capacitación, y advirtió que los recortes en salud, educación y seguridad debilitan el capital humano y la cohesión social. Finalmente, afirmó que fortalecer a las policías locales, mejorar la coordinación institucional y combatir delitos como la extorsión es indispensable para recuperar la confianza y proteger a quienes generan empleo.

Síguenos en Google News y encuentra más información