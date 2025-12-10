¿Cuáles son los sectores con mejores expectativas de empleo en México para 2026? Manpower los comparte

La presidenta de ManpowerGroup Latam, Mónica Flores Barragán, presentó la perspectiva de empleo de 2026 en México. / ferrantraite

Manpower presenta la encuesta de "Expectativas de empleo Q1 2026“, los sectores con mejor perspectiva de empleo en 2026 y las acciones a nivel nacional para revertir la deuda histórica de empleo formal.

¿Cuáles son las principales expectativas de empleo para 2026?

Aunque la meta de más de 1 millón de empleos formales creados en un año no ha sucedido desde hace mucho y México tiene un déficit histórico en la creación de empleos, la presidenta de ManpowerGroup Latam, Mónica Flores Barragán, compartió en el espacio de “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus los resultados de la encuesta Expectativas de Empleo Q1 2026, muestra los sectores con una mayor expectativa de hacer crecer el empleo formal en México.

De acuerdo con el INEGI, las cifras de empleo informal (55.4%) continúan por arriba del formal (44.6) y aunque recientemente el director del IMSS dio a conocer la cifra de22 millones de trabajadores inscritos al IMSS al 30 de noviembre, la presidenta de ManpowerGroup Latam, dijo que es “una buena noticia pero no es suficiente y que la baja en la expectativa de crecimiento del empleo formal en México continuará en el primer trimestre del 2026; sin embargo dio a conocer los sectores que prevén un crecimiento como son:

Finanzas y seguros: 49 por ciento.

Construcción y bienes raíces: 25 por ciento.

Comercio y logística: 25 por ciento.

Manufactura: 19 por ciento.

Automotriz: 19 por ciento.

Hotelería y turismo: 18 por ciento.

Información: 18 por ciento.

Sector público, salud y servicios sociales 18 por ciento.

Servicios públicos y recursos naturales: 14 por ciento.

¿Cómo se moverá el empleo formal en el país?

Y aunque la velocidad en la creación de empleos ha disminuido, de acuerdo con la "Expectativas de empleo Q1 2026" la predicción para el primer trimestre es que el 38% de los empleadores aumentarán su oferta.

La experta afirmó que, en el caso del empleo por plataformas, es la formalización del empleado, pero “no es creación de nuevas plazas”.

De acuerdo con la propia encuesta realizada con las respuestas de empresarios de todo el país, el empleo formal se distribuirá de la siguiente manera en las diversas zonas de la República Mexicana:

Norte: 33 por ciento

Noreste: 31 por ciento

Ciudad de México: 29 por ciento

Noreste: 29 por ciento

Centro: 24 por ciento

Occidente: 13 por ciento

Sureste: 12 por ciento

¿Qué factores pueden mejorar el mercado laboral mexicano?

La presidenta de ManpowerGroup Latam, reconoció que, si bien la creación de trabajos en México tiene una deuda histórica, hay recursos que pueden revertir esta tendencia y son el crecimiento de la inversión y que esta permanezca, la certeza jurídica, mejor infraestructura, ya que el costo de mantener seguras las mercancías es alto.

Finalmente, señaló como ventajas históricas la cercanía de México con Estados Unidos y el T-MEC.

