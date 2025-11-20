México se consolida como socio prioritario de Estados Unidos: Luis Rosendo Gutiérrez

México se consolida como el principal socio comercial de Estados Unidos y alcanza cifras récord de inversión, comparte el subxeretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez.

Luego del anuncio de la Secretaría de Economía sobre el nivel récord de inversión extranjera directa en México, que alcanzó 41 mil millones de dólares, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, afirmó en entrevista para Negocios W que la INVERSIÓN EXTRANJERA ha consolidado a México como el socio prioritario de Estados Unidos.

En conversación con Jeanette Leyva Reus, Gutiérrez destacó que este crecimiento es particularmente relevante en un contexto global donde la inversión ha caído 3% en promedio, especialmente en Europa. Subrayó que el aumento de 15% en México es muestra de que “las cosas se están haciendo bien” y del avance del Plan México para la inversión extranjera y nacional.

TE PODRÍA INTERESAR: Marcelo Ebrard anuncia avances en la revisión del T-MEC y nuevo polo de desarrollo en Michoacán

La relación preferencial 🇲🇽🇺🇸



"Prácticamente el 40% de las inversiones extranjeras se están concentrando en el sector manufacturero (...) Tenemos un arancel más bajo que el promedio de los países. El 85% de nuestras exportaciones a los Estados Unidos están pagando 0 arancel",… pic.twitter.com/3hHA2bQqhP — W Radio México (@WRADIOMexico) November 20, 2025

México supera a Canadá y China como socio principal de Estados Unidos

El subsecretario señaló que, según datos del INEGI y de agencias estadounidenses, México se posiciona como el principal socio comercial de Estados Unidos, país que importa el 17% de todo el comercio mexicano, superando a Canadá y China.

Parte importante de esta consolidación, explicó, proviene de que las empresas extranjeras en México están reinvirtiendo sus utilidades, especialmente en los sectores donde más ha crecido la inversión.

TE PODRÍA INTERESAR: Sheinbaum presenta Plan México ante empresarios del Foro Económico Mundial

Ventaja arancelaria impulsa manufacturas y nuevas industrias

Detalló que el 40% de la inversión extranjera se concentra en el sector manufacturero debido al trato preferencial de aranceles, ya que 95% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pagan cero arancel. En contraste, las exportaciones hacia Europa enfrentan tarifas de al menos 15% y las de China o Brasil pueden alcanzar hasta 40%.

Gutiérrez señaló que la reestructura económica global impulsará el crecimiento de sectores como electrónicos, nuevas industrias, almacenamiento e infraestructura. Añadió que las empresas que llegan a México lo hacen con visión de largo plazo: “Malo sería que no reinvirtieran sus ganancias”.

Polo de desarrollo en el sur y proyectos estratégicos

El subsecretario resaltó el impulso a proyectos tecnológicos y energéticos derivados de los polos de desarrollo promovidos por la administración de Claudia Sheinbaum, que buscan equilibrar el crecimiento entre el norte y el sur del país.

Mencionó que iniciativas en software, energía, gas natural, electrificación y G5 son señales de la apuesta por potenciar el sur-sureste. Anticipó que en los próximos meses se verán resultados importantes, especialmente en movilidad y logística.