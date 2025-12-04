Coparmex respalda meta salarial, pero advierte riesgo al empleo formal

Aunque acompañaremos la meta salarial hacia el 2030, planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldamos esta visión de alcanzar también un salario mínimo general equivalente a 2.5 veces la canasta alimentaria y no alimentaria siempre con una revisión anual responsable, la política salarial tiene límites consideró el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Juan José Sierra Álvarez.

¿Cuáles son los límites de la política salarial?

“Esta decisión evita distorsiones y cuida la competitividad regional. Los aumentos recientes al salario mínimo han sido exitosos. Sin embargo, la política salarial tiene límites. No es posible seguir aumentándolo el salario mínimo indefinidamente sin generar presiones que afecten al empleo formal. La competitividad o la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas”. — José Sierra Álvarez

Al fijar la postura de la cúpula patronal respecto al anuncio presidencial de elevar el salario mínimo 13% y reducir la jornada laboral a 40 horas, Juan José Sierra Álvarez dejó en claro que esto no fue a cambio de una concesión o una imposición gubernamental.

¿Qué dijo COPARMEX sobre los acuerdos recientes?

“Por eso, sostenemos que los acuerdos alcanzados no son concesiones ni imposiciones, sino decisiones construidas con responsabilidad y visión de país. El diálogo tripartito ha sido clave para recuperar el poder adquisitivo, mejorar las pensiones, ampliar vacaciones, eliminar abusos en la subcontratación y fortalecer derechos laborales sin poner en riesgo la estabilidad económica”, aclaró Sierra Álvarez.

Entrevistado al término del acto el presidente nacional de la Coparmex, fue cuestionado sobre la reciente ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República, donde manifestó que la nueva titular tiene el reto de brindar certeza jurídica y certidumbre, así como fortalecer el estado de derecho, por lo que a nombre de su sangre miados hizo votos porque esto suceda.

“Hacemos votos, para que efectivamente esta fiscalía sea una una fiscalía autónoma, independiente, eficaz y que abone al Estado de derecho, que es muy importante para el país”, finalizó.

