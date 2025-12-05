¿Qué tan sólida es la educación financiera en México? Santander lo revela

En México la gente necesita reforzar sus conocimientos, sobre todo para manejar sus recursos vía digital, señala el coordinador de Educación Financiera de Santander México, Fernando Ávila.

¿Qué tan sólida es la Educación Financiera en México? Fernando Ávila, coordinador de Educación Financiera en Santander México, presentó el estudio “El valor de aprender: Perspectivas globales sobre educación financiera”, el cual muestra que los mexicanos necesitan fortalecer sus conocimientos, especialmente en el manejo de recursos digitales.

En entrevista para “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus, Ávila explicó que la investigación —realizada en Europa, Estados Unidos y América Latina— revela similitudes entre México y países europeos: aunque las personas se sienten informadas sobre temas financieros , al profundizar en conceptos como inflación, persisten vacíos de conocimiento.

¿Qué tan informados están los mexicanos?

El estudio indica que solo 20% de las personas ha tomado un curso formal y 96% reconoce que la educación financiera es clave para tomar decisiones informadas. Entre los temas más demandados se encuentran inversiones, uso de tarjetas de crédito y débito y herramientas digitales.

Ávila subrayó que “la salud financiera no depende de cuánta lana tengas, sino de cómo la vas utilizando”, lo que refuerza la necesidad de formación continua.

El papel —y el riesgo— de las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de consulta, pero también en un riesgo. El especialista advirtió que la desinformación puede inducir a fraudes y decisiones equivocadas, por lo que llamó a verificar siempre que los contenidos provengan de cuentas confiables o instituciones acreditadas como Santander.

San­tander, dijo, ha reforzado su presencia digital para ofrecer información clara y verificada que apoye a los usuarios en sus decisiones diarias.

Interés creciente en inversiones

El estudio revela que 69% de los mexicanos quiere aprender sobre inversiones y medios de pago electrónicos, aunque el efectivo sigue siendo el principal método de transacción en el país. No obstante, el creciente interés por herramientas digitales muestra una tendencia positiva para el desarrollo del sector financiero.

