“No me voy a entregar”: Enrique Inzunza niega arresto en EEUU

El senador de Morena, Enrique Inzunza, acusado de presuntos nexos con cartel del Sinaloa, dejó en claro que no se va a entregar a Estados Unidos.

En un conversación vía WhatsApp, el legislador anticipó que a finales de mayo hará pública su declaración patrimonial.

Reiteró que las acusaciones en su contra, por favorecer a narcotraficantes ligados a ‘Los Chapitos’, son falsas y que él mismo demostrará su inocencia, si la mediación de abogados.

El senador Inzunza forma parte de los diez funcionario y ex funcionarios que ha sido acusadas por Estados Unidos de favorecer a ‘Los Chapitos’.

También a través de un mensaje en su cuenta de X rechazó las versiones de que ya se había entregado al gobierno de norteamericano en la ciudad de San Diego.

Y es que el viernes los exfuncionarios sinaloenses Gerardo Mérida Sánchez(exsecretario de Seguridad Pública) y Enrique Díaz Vega(exsecretario de Administración y Finanzas) se entregaron a las autoridades de Estados Unidos.

Ambos decidieron entregarse en territorio estadounidense tras ser acusados formalmente por el Departamento de Justicia de EEUU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El caso forma parte de una investigación del Distrito Sur de Nueva York que también involucra a otros exfuncionarios y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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