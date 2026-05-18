“Rompa el pacto, Presidenta”: PAN exige a Sheinbaum frenar acoso contra Maru Campos

Con el mensaje rompa el pacto presidenta, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, reiteró su señalamiento al gobierno de Morena, de mantener una alianza con el crimen organizado por encima de la sociedad.

A través de un breve video difundido en su cuenta de la red social “X”, el panista llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum romper la “herencia maldita” que le fue heredada.

Así mismo en un comunicado, manifestó el respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ello después que la líder de Morena, Ariadna Montiel, encabezó un evento donde solicitó firmas para pedir juicio político contra la mandataria estatal.

Jorge Romero acusó a Morena de buscar conflicto, la desinformación y la división en Chihuahua y enfatizó que no permitirá que el narcotráfico avance, “ni que Chihuahua quede a merced de gobiernos que pactan con el crimen organizado y entregan sus estados a la violencia, como hoy sucede en entidades gobernadas por Morena”.

Para el albiazul, Morena mantiene una mentira y el cinismo porque mientras “habla de soberanía, protege a gobernadores y funcionarios señalados y perseguidos por la justicia internacional”, como dijo ocurre actualmente en Sinaloa, tras la solicitud del Departamento de Estado contra 10 mexicanos, entre ellos, el mandatario con licencia, Rubén Rocha.

El panista defendió a Maru Campos al asegurar que responde con resultados concretos en el combate al crimen y en la defensa de la paz de las y los chihuahuenses.

“En Chihuahua se gobierna con responsabilidad no con pretextos”, escribió.

Al insistir el respaldo a Maru Campos, reafirmó el compromiso de los panistas para seguir trabajando por un Chihuahua con instituciones fuertes, seguridad y respeto al Estado de derecho. Porque Chihuahua se defiende.

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