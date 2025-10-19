Detienen a seis implicados por ataque a policías en Acapulco: García Harfuch

En un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de Seguridad federal, el gobierno de Guerrero y la Secretaría de Seguridad y Fiscalía de Morelos, fueron detenidas seis personas, tras una agresión contra agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Acapulco, donde tres agentes resultaron lesionados y un delincuente perdió la vida.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al destacar que tras el operativo fue posible el aseguramiento de armas y droga.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Desaparecidos en Mazatlán: Así opera el narco en antros del Puerto, según la fiscal de Durango

¿Quiénes participaron en el operativo?

A través de su cuenta de la red social “X”, García Harfuch detalló que entre los detenidos se encuentra Antonio “N”, identificado como autor intelectual del ataque a policías; sin embargo, dijo que las investigaciones se mantienen en conjunto con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Ataque con drones en Fiscalía de Tijuana, la nueva amenaza de terrorismo en BC

¿Cuál es el estado de salud de los agentes lesionados?

Sin dar mayores detalles del lugar exacto de las detenciones, García Harfuch aseguró que los elementos federales ya se encuentran fuera de peligro tras los hechos ocurridos en Acapulco.

Síguenos en Google News y encuentra más información