¡Paso histórico! México y la Unión Europea firmarán nuevo acuerdo comercial para eliminar aranceles

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, anticipó que la Comisión Permanente sesionará hasta el próximo jueves, dado que habrá una sesión solemne en el marco del nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

La legisladora explicó que el Congreso recibirá a Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, quien viene a México a la firma oficial de Acuerdo Global y Modernización entre México y la Unión Europea.

Sesión Solemne en el Congreso

La firma del nuevo tratado comercial esta programada para el próximo 22 de mayo y con ello se eliminarán aranceles principalmente en el sector agroalimentario.

Laura Itzel Castillo destacó la importancia del Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional con la UE, que integran 27 países, para actualizar el vínculo comercial que existe entre ambas partes desde el año 2000.

El nuevo tratado elimina aranceles en las importaciones de la Unión Europea a México principalmente en el sector agrícola y alimentario, como en quesos y charcutería.

Además, desaparecen barreras arancelarias innecesarias debido a que otros tratados, ya cubren algunos de los lineamientos para celebrar intercambios comerciales.

Fin a los aranceles agrícolas y de alimentos

El texto también precisa mecanismos para incrementar la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como un apartado sobre la protección de los derechos laborales, los derechos humanos y el medio ambiente.

Especialistas consideran que con la modernización del acuerdo comercial entre México y la UE en los próximos cinco años el comercio bilateral podría crecer hasta 35%, impulsado por un mayor dinamismo en las exportaciones mexicanas, con un aumento de entre 25% y 40%, mientras que las importaciones desde Europa crecerían entre 15% y 30%.

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